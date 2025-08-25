Зловити квитки стало легше: Укрзалізниця заявила про зниження попиту

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

"Аби перевезти 639 тис. людей, знадобилось би понад 12 700 автобусів на 50 місць, і всі вони мали б бути в дорозі одночасно!" - зазначили у пресслужбі, аби пояснити масштаби перевезень.

Разом із тим зараз попит знизився, зокрема на потяги до Львова та Дніпра.

"Попит потроху знижується — так, наприклад, на найпопулярніший напрямок Київ - Львів минулого тижня ми фіксували 128 000 запитів у застосунку — проти 151 тис. запитів на позаминулому тижні", - повідомили в УЗ.

"Завдяки оборотним рейсам ми також можемо запропонувати більше місць на популярні напрямки, наприклад до Львова та Дніпра", - додали там.