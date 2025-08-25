Зловити квитки стало легше: Укрзалізниця заявила про зниження попиту
За минулий тиждень УЗ перевезла 639 701 пасажира. Це на 23 700 більше, ніж за аналогічний період минулого року. Але наразі попит на перевезення знижується
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
"Аби перевезти 639 тис. людей, знадобилось би понад 12 700 автобусів на 50 місць, і всі вони мали б бути в дорозі одночасно!" - зазначили у пресслужбі, аби пояснити масштаби перевезень.
Разом із тим зараз попит знизився, зокрема на потяги до Львова та Дніпра.
"Попит потроху знижується — так, наприклад, на найпопулярніший напрямок Київ - Львів минулого тижня ми фіксували 128 000 запитів у застосунку — проти 151 тис. запитів на позаминулому тижні", - повідомили в УЗ.
"Завдяки оборотним рейсам ми також можемо запропонувати більше місць на популярні напрямки, наприклад до Львова та Дніпра", - додали там.
- На початку місяця УЗ повідомила, що влітку в Україні значно зріс попит на залізничні перевезення, особливо в напрямках Карпат і моря. У деяких потягах на одне місце претендують щонайменше 4 людини.
