Зробити одну маленьку річ, але зробити її усвідомлено: поради психологині, як заспокоїтися після обстрілів

Про це в ефірі Еспресо сказала психологиня Олеся Цимбала.

"Дуже важливо давати собі можливість проявляти емоції. Це потрібно для того, щоб ми могли висловити те, що насправді відчуваємо. Якщо ми відчуваємо злість - це абсолютно нормально в певних ситуаціях. Важливо дати собі право проявити цю емоцію, але конструктивно. Ми не можемо виливати злість на тих, хто не має до цього стосунку, але можемо спрямувати її на абстрактний об'єкт", - зауважила Цимбала.

За словами психологині, дуже важливою є турбота про себе, а також дихальні практики. Не менш важливо - мати змогу "заземлитися", тобто повернути увагу до тіла, до теперішнього моменту. Це можуть бути різні техніки. Одна з них - зробити одну маленьку річ, але зробити її усвідомлено. Наприклад, випити склянку води: відчути її смак, температуру, усвідомити, як саме ви її п'єте, які відчуття виникають у тілі.

"Так само корисною є усвідомлена прогулянка. Якщо ви йдете вулицею - зверніть увагу, як саме ви йдете, які звуки чуєте, які запахи відчуваєте. Важливо задіяти всі органи чуття, щоб відчути: "Я тут. Я на цій землі". Це допомагає заспокоїтися й відчути опору", - додала Цимбала.