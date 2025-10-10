"Розвиток емпатії, інклюзивне мислення, психічне здоров’я": діти 5-10 років зможуть відвідувати інтерактивні заняття "Уроки Турботи"

Про це Еспресо повідомила радниця-уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дарʼя Герасимчук.

У жовтні українські діти шкільного та дошкільного віку зможуть брати участь в "Уроках Турботи" – щомісячних інтерактивних заняттях, що сприяють розвитку емпатії, інклюзивного мислення та підтримці психічного здоров’я.

Зазначається, що найбільш актуальними заняття будуть для дітей та їхніх педагогів, які щоденно стикаються з викликами освітнього процесу під час війни, і потребують безпечного простору для спілкування й підтримки.

"Уроки Турботи" надають педагогам готові методики для обговорення з дітьми важливих тем — від дружби й поваги до прийняття різноманітності та турботи про себе й інших, а також спрямовані на підтримку вчителів у повсякденній роботі.

Заняття відбуватимуться раз на місяць, а доступ до всіх матеріалів та методологічний супровід освітяни отримають на платформі Google Classroom після реєстрації для участі.

Як відбуваються уроки

Героями "Уроків Турботи" є анімовані персонажі Морквинка та Котик Паскаль, які через захопливі сюжети передають важливі цінності — дружбу, прийняття відмінностей, кордони, помилки та турботу про себе і інших.

Історії створені так, щоб діти впізнавали в персонажах себе, а у сюжетах — свої життєві ситуації, що викликає емпатію й зацікавленість. Це дає змогу розпочати діалог спочатку в класі, а згодом і вдома, завдяки чому важливі теми виходять за межі школи і допомагають об’єднати дітей з дорослими, які їм близькі.

"Це інструмент, який щодня працює на користь дітей і водночас допомагає педагогам у їхній важливій місії - бути поруч і підтримувати дитину в умовах щоденних викликів", - підкреслила Дар’я Герасимчук.

Кожен урок має власну тему та комплект матеріалів для вчителя: анімаційне відео з героєм із серії "Морквусин кінозал", докладний конспект, роздаткові матеріали й завдання для дітей і їхніх сімей.

Перший урок, що відбудеться 8 жовтня, підтримує ініціативу Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?" до Всесвітнього Дня психічного здоров’я, що припадає на 10 жовтня. Тема заняття - "Як подружитись із сумом" — допомагає дітям усвідомити важливість різних емоцій у житті, навчитися їх розпізнавати і керувати ними.

Матеріали розроблені з урахуванням двох вікових груп: дошкільнята (5-6 років) та учні початкової школи (7-10 років).