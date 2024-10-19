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ЗСУ створять Школу інструкторів: для чого вона потрібна

Ксенія Золотова
19 жовтня, 2024 субота
17:24
Суспільство Євген Межевікін

У Збройних Силах України створять Школу інструкторів як єдиний навчальний підрозділ для підготовки інструкторського складу

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Про це повідомили представники Головного управління доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ полковники Євген Межевікін та Василь Румак на брифінгу в Укрінформі.

"Ми також розглядаємо заміщення офіцерських посад викладачів на сержантські. Це підвищить авторитет та престиж сержантського корпусу", — зазначив Межевікін. 

Він підкреслив, що Школа інструкторів стане єдиним навчальним підрозділом, який готуватиме інструкторів для всіх Збройних Сил України за однаковими стандартами. Також у Школі планують організувати курси підвищення кваліфікації для діючих інструкторів.

Окрім цього, інструкторів звільнять від виконання невластивих обов'язків, аби вони могли повністю зосередитися на навчанні новобранців. Це передбачає виключення з їхньої діяльності господарських завдань, заходів забезпечення та відряджень, не пов'язаних із підготовкою.

За словами Румака з програми підготовки будуть також вилучені ті частини, які є рудиментарними або не відповідають сьогоднішнім потребам. 

"Натомість інструктори матимуть більше часу на важливі програми, спрямовані на збереження життя військовослужбовців та їхню адаптацію до сучасних бойових умов. Зокрема, це стосується застосування БПЛА, окопного РЕБ, топографії тощо", — зазначив офіцер.

Представники Головного управління доктрин і підготовки Генштабу також підкреслили важливість залучення офіцерів та сержантів бойових частин до навчального процесу.

"Повинен бути постійний обмін досвідом між військовими частинами та навчальними центрами, адже ситуація на полі бою змінюється через застосування нових тактик і технологій. Цей досвід має оперативно потрапляти до навчальних центрів. Для цього буде запроваджена ротація інструкторського складу між бойовими частинами та навчальними центрами", — наголосив Межевікін.

  • Тривалість базової загальновійськової підготовки (БЗВП) на базі чотирьох навчальних центрів Збройних Сил України збільшили з 30 днів до 1,5 місяця.
Теги:
Україна
військові
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
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