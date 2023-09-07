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Суверенітет, біженці та паломники: Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Ізраїлю Нетаньягу

7 вересня, 2023 четвер
22:43
Суспільство На фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 7 вересня провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу

Про це повідомляє Офіс президента України.

Зеленський відзначив важливість підтримки з боку Ізраїлю суверенітету й територіальної цілісності України. Він подякував за надання прихистку громадянам України, які виїхали до Ізраїлю внаслідок повномасштабної російської агресії. Відзначив відновлення для них безкоштовного медичного страхування.

Сторони обговорили можливі шляхи підтримки України з боку Ізраїлю в протидії вторгненню Росії.

Український лідер порушив питання збільшення кількості відмов громадянам України у в’їзді до Ізраїлю в умовах дії безвізового режиму між двома країнами й наголосив на необхідності виправлення цієї ситуації.

З огляду на наближення єврейського Нового року – Рош га-Шана – та очікуваного масового прибуття паломників-хасидів до Умані було обговорено шляхи організації їхньої безпеки.

За оцінками ізраїльської сторони, цьогоріч до Умані може прибути близько 50 тисяч паломників-хасидів.

Український президент наголосив, що нині в місцях паломництва в Умані бомбосховища можуть вмістити лише близько 11 тисяч осіб.

При цьому в умовах повномасштабної агресії Росії та постійної загрози ударів російськими ракетами та іранськими дронами паломництво цьогоріч супроводжуватиметься високими безпековими ризиками.

"Це безпековий виклик, який потребує невідкладного спільного реагування", - зазначив президент.

Сторони обговорили можливість відправлення до місць паломництва додаткових сил поліції Ізраїлю.

Відбувся також обмін думками щодо взаємодії України та Ізраїлю на міжнародній арені.

  • 10 серпня посольство України в Ізраїлі повідомило, уряд країни припинив фінансування програми безоплатного медичного страхування та обслуговування для українських біженців.
  • 14 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з ізраїльським колегою Елі Коеном скасування медстрахування для українців. Кулеба зазначив, що ця проблема буде вирішена найближчим часом.
  • Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський у п'ятницю, 18 серпня, повідомив, що країна продовжила медичне страхування для українських біженців до кінця 2023 року.
  • 23 серпня Міністерство охорони здоровʼя Ізраїлю надіслало українським військовим кілька тонн ліків як гуманітарну допомогу. Вартість переданих медикаментів сягає 100 млн гривень.

Ізраїль
Володимир Зеленський
біженці з України
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