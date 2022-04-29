Свідоме і жорстоке приниження ООН. Прикро, що російський ракетний удар по Києву у час перебування генсека залишився без належної реакції, - Зеленський

Про це у традиційному вечірньому зверненні повідомив президент України.

"Продовжується розбір завалів будинку, куди вчора під час візиту Генсека ООН Антоніо Гуттереша влучила російська ракета. Прикро, але таке свідоме і жорстоке приниження ООН з боку Росії залишилось без потужної відповіді.

Сьогодні стало відомо що від цього обстрілу житлового будинку загинула журналістка "Радіо Свобода" Віра Гирич. Вона стала 23 представником медіа, чиє життя обірвалось в наслідок російського вторгнення від 24 лютого", - зазначив Володимир Зеленський.

Гутерреш лише спромігся заявити, що шокований тим, що росіяни обстріляли Київ, коли він перебував у місті та поїхав з Києва з наміром "не здаватися"

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