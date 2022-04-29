Генсек ООН Антоніу Гутерреш поїхав з Києва з наміром "не здаватися"
Очільник ООН зворушений стійкістю українців
Про це Гутерреш написав у себе в Twitter.
"Я був зворушений стійкістю та хоробрістю народу України. Моє послання їм просте: ми не здамося", – повідомив генсек ООН. Він пообіцяв, що Організація "подвоїть зусилля з порятунку життів та зменшення людських страждань".
Гутерреш додав, що "у цій війні, як і у всіх війнах, цивільні завжди платять найвищу ціну",
- 27 квітня Генеральний секретар ООН прибув в Україну.
- 28 квітня Гутерреш заявив, що війна триватиме доти, доки Росія не вирішить її закінчити.
- Того ж дня росіяни обстріляли Київ, ракета вдарила у житловий будинок за кілометр від місця перебування генсека ООН.
- В інтерв'ю ВВС Гутерреш заявив, що шокований тим, що росіяни обстріляли Київ, коли він перебував у місті.
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