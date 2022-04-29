Генсек ООН Антоніу Гутерреш поїхав з Києва з наміром "не здаватися"

Про це Гутерреш написав у себе в Twitter.



"Я був зворушений стійкістю та хоробрістю народу України. Моє послання їм просте: ми не здамося", – повідомив генсек ООН. Він пообіцяв, що Організація "подвоїть зусилля з порятунку життів та зменшення людських страждань".



Гутерреш додав, що "у цій війні, як і у всіх війнах, цивільні завжди платять найвищу ціну",



