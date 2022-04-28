Війна триватиме доти, доки Росія не вирішить її закінчити, - Генсек ООН
За словами генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша війна в Україні триватиме до тих пір, поки РФ не вирішить її припинити
Про це він сказав CNN.
"Війна не закінчиться зустрічами, - сказав Гутерріш. - Війна закінчиться, коли Російська Федерація вирішить її припинити і після припинення вогню існує ймовірність серйозної політичної угоди. Ми можемо проводити зустрічі, але це не те, що закінчить війну".
Відповідаючи на запитання, яку роль має відігравати ООН у розслідуванні воєнних злочинів, які здійснили російські війська в місті Буча, Гутерріш повторив свої заклики до "незалежного розслідування".
- Нагадаємо, генеральний секретар ООН, який напередодні зустрічався з російським президентом, під час візиту до України відвідав Бородянку у Київській області. Гутерреш пропонує створити контактну групу ООН - Україна - Росія щодо гуманітарних коридорів
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