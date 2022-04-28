"Я уявляю свою сім'ю в одному з цих будинків": Генсек ООН відвідав Бородянку
Генеральний секретар ООН, який напередодні зустрічався з російським президентом, під час візиту до України відвідав Бородянку у Київській області
Про візит Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша Офіс ООН з координації гуманітарних питань в Україні написав у Твіттері.
"Я уявляю свою сім'ю в одному з цих будинків, тепер зруйнованих та чорних. Я бачу, як мої онучки в паніці тікають. У ХХІ столітті війна не може бути прийнятною", - сказав Гутерреш.
- Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш здійснив візит у Київ, де матиме зустріч з главою МЗС та президентом України.
- 26 квітня, лідер ООН здійснив візит в Росію, де зустрівся з Лавровим та Путіним. На цій зустрічі Гутерреш назвав вторгнення в Україну порушенням Статуту ООН та запропонував створити спільну групу для організації гуманітарних коридорів, у тому числі з маріупольського заводу "Азовсталь".
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