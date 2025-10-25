Адміністрація Трампа підготувала додаткові санкції проти РФ, однак спершу очікує кроків від Європи, - Reuters

Про це пише Reuters.

За словами двох американських чиновників, Вашингтон готовий діяти, якщо президент РФ Володимир Путін продовжить затягувати з припиненням війни проти України. Водночас США очікують, що Євросоюз також посилить економічний тиск на Москву.

Один із високопосадовців заявив, що хотів би бачити від ЄС "наступний великий крок" — зокрема, введення нових мит або санкцій проти російських компаній. Інше джерело додало, що Трамп, ймовірно, зробить паузу на кілька тижнів, щоб оцінити реакцію Кремля на вже оголошені обмеження.

Читайте також: "Економіка Росії здатна витримати це навантаження": глава МЗС Фінляндії після санкцій США та ЄС закликала й надалі посилювати тиск на РФ

За даними джерел, частина підготовлених США заходів буде спрямована на російський банківський сектор і на інфраструктуру, пов’язану з постачанням нафти на світові ринки.

Крім того, два джерела зазначили, що минулого тижня українська сторона запропонувала американському уряду власні варіанти санкцій. Серед них — відключення всіх російських банків від доларової системи з американськими партнерами.

Сенат США також робить кроки, і деякі законодавці відновлюють спроби ухвалити давно заблокований двопартійний законопроект про санкції.

Джерело, обізнане з внутрішньою динамікою адміністрації, додало, що Трамп готовий підтримати цей пакет, але, ймовірно, не в найближчим часом.