Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Світ Адміністрація Трампа підготувала додаткові санкції проти РФ, однак спершу очікує кроків від Європи, - Reuters

Адміністрація Трампа підготувала додаткові санкції проти РФ, однак спершу очікує кроків від Європи, - Reuters

Марія Науменко
25 жовтня, 2025 субота
15:30
Світ санкції проти Росії

Адміністрація президента США Дональда Трампа розробила пакет додаткових санкцій, які можуть торкнутися банківського сектору та нафтової інфраструктури Росії, але спершу хоче, щоб нові обмеження запровадили союзники з ЄС

Зміст

Про це пише Reuters.

За словами двох американських чиновників, Вашингтон готовий діяти, якщо президент РФ Володимир Путін продовжить затягувати з припиненням війни проти України. Водночас США очікують, що Євросоюз також посилить економічний тиск на Москву.

Один із високопосадовців заявив, що хотів би бачити від ЄС "наступний великий крок" — зокрема, введення нових мит або санкцій проти російських компаній. Інше джерело додало, що Трамп, ймовірно, зробить паузу на кілька тижнів, щоб оцінити реакцію Кремля на вже оголошені обмеження.

Читайте також: "Економіка Росії здатна витримати це навантаження": глава МЗС Фінляндії після санкцій США та ЄС закликала й надалі посилювати тиск на РФ

За даними джерел, частина підготовлених США заходів буде спрямована на російський банківський сектор і на інфраструктуру, пов’язану з постачанням нафти на світові ринки.

Крім того, два джерела зазначили, що минулого тижня українська сторона запропонувала американському уряду власні варіанти санкцій. Серед них — відключення всіх російських банків від доларової системи з американськими партнерами.

Сенат США також робить кроки, і деякі законодавці відновлюють спроби ухвалити давно заблокований двопартійний законопроект про санкції.

Джерело, обізнане з внутрішньою динамікою адміністрації, додало, що Трамп готовий підтримати цей пакет, але, ймовірно, не в найближчим часом.

  • У середу, 22 жовтня, міністерство фінансів США ввело санкції проти двох найбільших російських нафтокомпаній — "Роснефть" і "Лукойл" — через відмову Москви завершити війну в Україні.
  • Наступного дня Європейський Союз за письмовою процедурою остаточно затвердив 19-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії.
Теги:
Новини
Україна
Росія
ЄС
санкції проти Росії
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
підтримка України
Читайте також:
пенсія
Автор Марія Науменко
24 жовтня, 2025 п'ятниця
"За ці кошти купити нічого не можна": міністр соцполітики Улютін анонсував реформу пенсійної системи
Карта бойових дій за 11-18 жовтня
Автор Оксана Ліховід
20 жовтня, 2025 понедiлок
На Лимано-Куп'янський напрямок ворог кинув величезну кількість професійних підрозділів, - "Рубіж"
Карта бойових дій за 9-15 серпня
Автор Оксана Ліховід
24 жовтня, 2025 п'ятниця
Стає дедалі небезпечнішою, і що буде далі - невідомо: депутат Довбня про трасу Краматорськ - Ізюм, яку вже прострілює ворог
Київ
+8.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.76
    Купівля 41.76
    Продаж 42.24
  • EUR
    Купівля 48.49
    Продаж 49.2
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
25 жовтня
16:58
Ексклюзив
Руслан Стефанчук
На турборивках пропускаємо важливі речі: Федорів про ініціативу Стефанчука змінити Цивільний кодекс
16:47
винищувачі JAS 39 Gripen
Україна домовилась зі Швецією про постачання 150 винищувачів Gripen, - Зеленський
16:21
вибух, ракетна атака
Сьома атака за два місяці: РФ знову вдарила по шахті ДТЕК на Дніпровщині
16:16
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбувся 101 бій: майже половина з них на Покровському напрямку
16:02
OPINION
Сирія готова миритися з Москвою?
15:55
Італія планує надати Україні новий пакет допомоги та приєднатися до ініціативи PURL, - Bloomberg
15:52
Фото з відкритих джерел
У Лондоні засуджено шестеро британців за підпал українських складів
15:14
цифрово згенероване зображення російської балістичної ракети "РС-26 "Рубеж"" з ядерною боєголовкою
Цієї ночі в Україні була балістична загроза, зокрема, через активність на полігоні "Капустин яр", звідки можуть запускати "Орешник": що про це кажуть у Повітряних силах 
15:10
Ексклюзив
без світла, свічка блекаут
Може статися в окремих регіонах: експертка з енергетики Войціцька про загрозу блекауту для всієї України
14:20
Ексклюзив
Володимир Путін та Дональд Трамп
Путіну нема що запропонувати Трампу: Морозов про ймовірність появи масштабних економічних проєктів між РФ та США
14:16
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Міноборони запускає бета-тест двох нових відстрочок у Резерв+
14:04
OPINION
Колективного Путіна не існує
13:44
Ексклюзив
Москва_Кремль
Кремль грає в США у "хорошого" та "поганого" поліцейського, - політолог Телешун
13:43
Вчені COVID-19
Американські вчені розробили нову методику лікування раку за допомогою світла
13:32
грузія
У Грузії затримали громадян Китаю, які хотіли незаконно придбати уран
13:22
Ексклюзив
Радар ближнього радіусу дії TRML-4D
В Україні треба ущільнювати радарне покриття, - експерт у галузі безпілотних технологій
12:46
Еліна Валтонен
"Економіка Росії здатна витримати це навантаження": глава МЗС Фінляндії після санкцій США та ЄС закликала й надалі посилювати тиск на РФ
12:44
Огляд
світ, міжнародний огляд
Європа обіцяє "задушити" російський нафтовий сектор, а Трамп досі думає про передачу "томагавків" Україні. Акценти світових ЗМІ 25 жовтня
12:39
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами та балістичними ракетами: у Києві спалахнули пожежі, є загиблі та постраждалі
12:01
OPINION
З дугінською філософією нових імперських замашок Путін загнав себе в пастку
11:54
Дональд Трамп
Трамп скасував екологічні обмеження часів Байдена для мідеплавильних заводів у США
11:35
Ексклюзив
на фото Павлоград
Ситуація в напрямку Павлограда нестабільна, але вона не критична, - депутатка Дніпропетровської облради
11:31
Хорватія
Хорватія відновлює обов’язкову військову службу на ті загроз з боку РФ
10:59
Ексклюзив
ЗСУ
На трьох запорізьких напрямках суттєвих змін лінії фронту немає, - Сили оборони Півдня
10:49
школа в окупації
Намагаються нав'язати викривлений пропагандою світогляд: Кремль розробив методичку для впливу на дітей на ТОТ
10:23
Огляд
Карта бойових дій за 18-25 жовтня
Карта бойових дій за період 18-25 жовтня: відбили центр Покровська, але ворог наступає на Покровське на Дніпровщині
10:15
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року
Трамп планує обговорити з Сі Цзіньпіном агресію РФ проти України
10:13
Ексклюзив
Путін на штабній нараді у Курській області РФ (березень 2025 року)
У Путіна тривають чистки, - російський опозиційний політексперт Морозов
10:02
OPINION
Дональд Трамп і "коаліція охочих"
10:00
Ексклюзив
Веслі Кларк
Якщо Україна буде дестабілізована, постраждає вся Європа, - генерал армії США Кларк
09:56
Франція
У Сухопутних військах Франції заявили про готовність розгорнути сили в Україні у 2026 році
09:05
ЗСУ, ППО
Сили ППО знешкодили 50 БПЛА та 4 балістичні ракети, якими РФ атакувала Україну
08:52
Рубль подешевшав
У Росії масово затримують зарплати: в розвідці заявляють, що борги зросли вчетверо за рік
08:13
Оновлено
Генштаб, ЗСУ, фронт
Минулої доби на фронті зафіксували 141 бій: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 52 штурми
08:05
Огляд
Як Європа ввійшла у війну, роман, заборонений в КНР і бестселер у борг – 5 книг з неймовірними пригодами
08:02
OPINION
Чому одні країни підтримують Україну, а інші ні?
07:38
Призведе до падіння боєздатності ворога: партизани допомогли Силам оборони знищити рембазу окупантів на Херсонському напрямку
07:23
Картина Пабло Пікассо "Бюст жінки в квітчастому капелюсі"
Картину Пікассо "Бюст жінки в квітчастому капелюсі" продали на паризькому аукціоні за $31 млн
06:57
Втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 910 військових, 15 артсистем і 4 танки
06:49
литва кордон
Литва закрила аеропорти та пункти пропуску на кордоні з Білоруссю через повітряні кулі з контрабандою
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV