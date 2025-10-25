Адміністрація Трампа підготувала додаткові санкції проти РФ, однак спершу очікує кроків від Європи, - Reuters
Адміністрація президента США Дональда Трампа розробила пакет додаткових санкцій, які можуть торкнутися банківського сектору та нафтової інфраструктури Росії, але спершу хоче, щоб нові обмеження запровадили союзники з ЄС
Про це пише Reuters.
За словами двох американських чиновників, Вашингтон готовий діяти, якщо президент РФ Володимир Путін продовжить затягувати з припиненням війни проти України. Водночас США очікують, що Євросоюз також посилить економічний тиск на Москву.
Один із високопосадовців заявив, що хотів би бачити від ЄС "наступний великий крок" — зокрема, введення нових мит або санкцій проти російських компаній. Інше джерело додало, що Трамп, ймовірно, зробить паузу на кілька тижнів, щоб оцінити реакцію Кремля на вже оголошені обмеження.
За даними джерел, частина підготовлених США заходів буде спрямована на російський банківський сектор і на інфраструктуру, пов’язану з постачанням нафти на світові ринки.
Крім того, два джерела зазначили, що минулого тижня українська сторона запропонувала американському уряду власні варіанти санкцій. Серед них — відключення всіх російських банків від доларової системи з американськими партнерами.
Сенат США також робить кроки, і деякі законодавці відновлюють спроби ухвалити давно заблокований двопартійний законопроект про санкції.
Джерело, обізнане з внутрішньою динамікою адміністрації, додало, що Трамп готовий підтримати цей пакет, але, ймовірно, не в найближчим часом.
- У середу, 22 жовтня, міністерство фінансів США ввело санкції проти двох найбільших російських нафтокомпаній — "Роснефть" і "Лукойл" — через відмову Москви завершити війну в Україні.
- Наступного дня Європейський Союз за письмовою процедурою остаточно затвердив 19-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії.
