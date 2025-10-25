"Економіка Росії здатна витримати це навантаження": глава МЗС Фінляндії після санкцій США та ЄС закликала й надалі посилювати тиск на РФ

Про це інформує Bloomberg.

"Крок, який нещодавно зробили США спільно з Європою для посилення санкцій проти Росії, є надзвичайно важливим", – заявила Валтонен.

Однак, за її словами, союзники України "просто мусять посилити тиск", оскільки російська економіка зможе витримати нові обмеження.

"На жаль, ми, здається, не в змозі змінити імперські цілі Росії, але ми повинні бути в змозі змінити їхні розрахунки, – додала вона. - Зрештою, війна коштує багато грошей, і ми вже зараз бачимо, що реальна економіка Росії дійсно здатна витримати це навантаження".