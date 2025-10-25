"Економіка Росії здатна витримати це навантаження": глава МЗС Фінляндії після санкцій США та ЄС закликала й надалі посилювати тиск на РФ
Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен позитивно оцінила нещодавні санкції США та ЄС проти енергетичного сектору Росії, але наголосила, що союзники мають посилити тиск на Москву, щоб змусити її припинити війну в Україні
Про це інформує Bloomberg.
"Крок, який нещодавно зробили США спільно з Європою для посилення санкцій проти Росії, є надзвичайно важливим", – заявила Валтонен.
Однак, за її словами, союзники України "просто мусять посилити тиск", оскільки російська економіка зможе витримати нові обмеження.
"На жаль, ми, здається, не в змозі змінити імперські цілі Росії, але ми повинні бути в змозі змінити їхні розрахунки, – додала вона. - Зрештою, війна коштує багато грошей, і ми вже зараз бачимо, що реальна економіка Росії дійсно здатна витримати це навантаження".
- У середу, 22 жовтня, міністерство фінансів США ввело санкції проти двох найбільших російських нафтокомпаній — "Роснефть" і "Лукойл" — через відмову Москви завершити війну в Україні.
- Наступного дня Європейський Союз за письмовою процедурою остаточно затвердив 19-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії.
