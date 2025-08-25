Адміністрація Трампа розглядає можливість запровадити санкції проти європейських посадовців, - Reuters
Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає введення санкцій проти європейських посадовців чи держав-членів ЄС, котрі відповідальні за ухвалення закону про цифрові послуги, що вплинув на американські компанії
Про це пише Reuters із посиланням на джерела.
За словами співрозмовників агентства, американська адміністрація розглядає ймовірні санкції через скарги, що європейський закон про цифрові послуги, який передбачає сильнішу боротьбу з незаконним контентом, зачепив компанії США.
Наразі незрозуміло, проти яких посадовців чи країн ЄС можуть запровадити санкції, однак вони, найімовірніше, будуть у формі візових обмежень. Водночас нині жодного рішення щодо цього держдеп США не ухвалив.
"Такий крок був би безпрецедентною дією, яка посилила б боротьбу адміністрації Трампа проти того, що вона вважає спробою Європи придушити консервативні голоси", – зауважує Reuters.
- Раніше держдеп США звинуватив Європейський Союз, що його регулювання соціальних мережах та інших онлайн-платформ дорівнює "орвелівській" цензурі.
