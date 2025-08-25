Адміністрація Трампа розглядає можливість запровадити санкції проти європейських посадовців, - Reuters

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників агентства, американська адміністрація розглядає ймовірні санкції через скарги, що європейський закон про цифрові послуги, який передбачає сильнішу боротьбу з незаконним контентом, зачепив компанії США.

Наразі незрозуміло, проти яких посадовців чи країн ЄС можуть запровадити санкції, однак вони, найімовірніше, будуть у формі візових обмежень. Водночас нині жодного рішення щодо цього держдеп США не ухвалив.

"Такий крок був би безпрецедентною дією, яка посилила б боротьбу адміністрації Трампа проти того, що вона вважає спробою Європи придушити консервативні голоси", – зауважує Reuters.