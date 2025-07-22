Адміністрація Трампа розсекретила документи, пов'язані з убивством Мартіна Лютера Кінга-молодшого

Про це пише The Hill.

Директор Національної розвідки Тулсі Габбард зазначила, що оприлюднені понад 230 тисяч сторінок документів містять деталі розслідування ФБР щодо вбивства Кінга у 1968 році, внутрішні меморандуми у справі, а також інформацію про переслідування Джеймса Ерла Рея, засудженого за вбивство.

Хоча частина цих документів вже була оприлюднена раніше на запити відповідно до Закону про свободу інформації (FOIA), чиновники наголосили, що це перша масштабна публікація документів в Інтернеті з мінімальними редагуваннями.

"Сьогоднішнє оприлюднення документів є історичним кроком у рамках постійного прагнення адміністрації Трампа до прозорості та підзвітності", – заявив держсекретар Марко Рубіо, який також виконує обов'язки тимчасового керівника Національного архіву (NARA).

Він додав, що "збереження, захист і оприлюднення документів уряду США є основною місією NARA", і завдяки лідерству президента Трампа цей процес вдалося здійснити з безпрецедентною швидкістю.

Натомість діти Мартіна Лютера Кінга-молодшого, Мартін Лютер Кінг III та Берніс Кінг, закликали громадськість розглядати нещодавно оприлюднені документи"в їх повному історичному контексті", вказавши на те, що вони назвали "інвазивною, хижацькою і глибоко тривожною кампанією дезінформації та стеження, організованою" ФБР.

"Хоча ми підтримуємо прозорість та історичну відповідальність, ми заперечуємо проти будь-яких нападів на спадщину нашого батька або спроб використати її для поширення неправди, — заявили діти Кінга. - Ми рішуче засуджуємо будь-які спроби зловживати цими документами з метою підриву спадщини нашого батька та значних досягнень руху. Ті, хто просуває результати стеження ФБР, несвідомо приєднуються до триваючої кампанії з дискредитації нашого батька та руху за громадянські права".

Усі оприлюднені документи можна переглянути за посиланням.