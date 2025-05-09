Агентство ООН отримає від Норвегії майже 50 млн євро для допомоги українським біженцям

Про це йдеться у повідомленні уряду Норвегії.

З цієї суми 530 млн крон спрямують на гуманітарні зусилля в Україні, а 50 млн — у Молдові.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде зазначив, що УВКБ ООН є одним із ключових партнерів його країни в Україні, особливо в умовах, коли міжнародна гуманітарна підтримка скорочується. За його словами, ця допомога є життєво важливою для внутрішньо переміщених осіб та інших постраждалих.

В уряді Норвегії зазначили, що внаслідок повномасштабної війни Росії проти України майже 7 млн українців залишили країну, ще 3,8 млн стали внутрішньо переміщеними. Серед біженців 76% — жінки та діти. За словами міністра, ситуація залишається критичною: зростає кількість жертв серед цивільного населення, а атаки охоплюють не лише прифронтові райони, а й такі міста, як Київ.

Згідно з оцінками ООН, у 2025 році 36% населення України потребуватимуть гуманітарної допомоги та захисту. Найбільше страждають східні, південні та деякі північні регіони, наближені до лінії фронту. УВКБ ООН співпрацює з українською владою та місцевими партнерами, надаючи життєво необхідну допомогу, тимчасове житло, юридичну підтримку, грошові перекази та допомогу в ремонті пошкоджених домівок.

Ейде також розповів про свій візит до Харкова разом з українським колегою Андрієм Сибігою, де вони зустрілися з родинами, які отримали допомогу від УВКБ ООН. Він підкреслив важливість того, що підтримка справді доходить до тих, хто її потребує, допомагаючи людям вижити й продовжувати життя в умовах війни.