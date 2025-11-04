"Агресор знаходиться на сході – і це Росія": генштаб Польщі звинуватив у розпалюванні антиукраїнської ворожнечі в країні Москву

Про це пише генеральний штаб збройних сил Польщі.

Там підкреслили, що у контексті мирних переговорів щодо припинення російської війни в Україні, у Польщі спостерігаються інтенсивні психологічні операції проти України.

"Російські наративні операції створюють атмосферу страху та тривоги щодо претензій українців у Польщі. Здійснюються дії, які руйнують позитивні польсько-українські емоційні стосунки. У Польщі пробуджуються антиукраїнські настрої", - попередили військові.

У генштабі Польщі звернули увагу, що атмосфера ворожості втілюється у конкретні дії - підпали українських автомобілів, знищення антивоєнних муралів, а також поширення ненависті до України в мережі. Серед іншого, зростання антиукраїнської поведінки спостерігається в місцях, де є пункти передачі зброї або підтримки Сил оборони України, наприклад в Гдині та Гданську.

У польському генштабі переконані, що за розпалюванням антиукраїнської ворожнечі у Польщі стоїть Росія.

"Єдина мета таких дій – наповнити наше суспільство страхом та відчуттям загрози через перебування українців у Польщі. У російській інфосфері це дозволяє побудувати меседж про те, що напад на Україну є нібито допомагає полякам "у помсті за Волинь" та має покращити ставлення Польщі до дій Росії.

Також Москва намагається створити враження, що українці становлять для Польщі більшу загрозу, ніж Росія.

"Метою є спрямування емоцій на Україну – громадяни Польщі, бажаючи повернутися до своєї зони комфорту, можуть тиснути на уряд, щоб той ухвалював рішення, що суперечать державній меті", - вважають у генштабі Польщі.

Там закликали пам'ятати, що на цьому етапі розрив між катом і жертвою очевидний. "Агресор знаходиться на сході – і це Росія. Відокремлення Польщі від України полегшить Росії ведення війни. Будь-які дії, що підривають підтримку України, підтримують агресію Росії", - переконані у генштабі Польщі.