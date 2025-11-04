"Агресор знаходиться на сході – і це Росія": генштаб Польщі звинуватив у розпалюванні антиукраїнської ворожнечі в країні Москву
Генеральний штаб збройних сил Польщі заявив, що за розпалюванням антиукраїнської ворожнечі в країні стоїть Росія
Про це пише генеральний штаб збройних сил Польщі.
Там підкреслили, що у контексті мирних переговорів щодо припинення російської війни в Україні, у Польщі спостерігаються інтенсивні психологічні операції проти України.
"Російські наративні операції створюють атмосферу страху та тривоги щодо претензій українців у Польщі. Здійснюються дії, які руйнують позитивні польсько-українські емоційні стосунки. У Польщі пробуджуються антиукраїнські настрої", - попередили військові.
У генштабі Польщі звернули увагу, що атмосфера ворожості втілюється у конкретні дії - підпали українських автомобілів, знищення антивоєнних муралів, а також поширення ненависті до України в мережі. Серед іншого, зростання антиукраїнської поведінки спостерігається в місцях, де є пункти передачі зброї або підтримки Сил оборони України, наприклад в Гдині та Гданську.
У польському генштабі переконані, що за розпалюванням антиукраїнської ворожнечі у Польщі стоїть Росія.
"Єдина мета таких дій – наповнити наше суспільство страхом та відчуттям загрози через перебування українців у Польщі. У російській інфосфері це дозволяє побудувати меседж про те, що напад на Україну є нібито допомагає полякам "у помсті за Волинь" та має покращити ставлення Польщі до дій Росії.
Також Москва намагається створити враження, що українці становлять для Польщі більшу загрозу, ніж Росія.
"Метою є спрямування емоцій на Україну – громадяни Польщі, бажаючи повернутися до своєї зони комфорту, можуть тиснути на уряд, щоб той ухвалював рішення, що суперечать державній меті", - вважають у генштабі Польщі.
Там закликали пам'ятати, що на цьому етапі розрив між катом і жертвою очевидний. "Агресор знаходиться на сході – і це Росія. Відокремлення Польщі від України полегшить Росії ведення війни. Будь-які дії, що підривають підтримку України, підтримують агресію Росії", - переконані у генштабі Польщі.
- 3 листопада у польському місті Гдиня поліція затримала стрімера, відомого під псевдонімом "Назар", якого підозрюють у погрозах, пропаганді насильства та розпалюванні ненависті на національному та релігійному ґрунті.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.77 Купівля 41.77Продаж 42.23
- EUR Купівля 48.13Продаж 48.79
- Актуальне
- Важливе