Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ "Агресор знаходиться на сході – і це Росія": генштаб Польщі звинуватив у розпалюванні антиукраїнської ворожнечі в країні Москву

"Агресор знаходиться на сході – і це Росія": генштаб Польщі звинуватив у розпалюванні антиукраїнської ворожнечі в країні Москву

Дмитро Марценишин
4 листопада, 2025 вiвторок
09:33
Світ Україна Польща

Генеральний штаб збройних сил Польщі заявив, що за розпалюванням антиукраїнської ворожнечі в країні стоїть Росія

Зміст

Про це пише генеральний штаб збройних сил Польщі.  

Там підкреслили, що у контексті мирних переговорів щодо припинення російської війни в Україні, у Польщі спостерігаються інтенсивні психологічні операції проти України. 

"Російські наративні операції створюють атмосферу страху та тривоги щодо претензій українців у Польщі. Здійснюються дії, які руйнують позитивні польсько-українські емоційні стосунки. У Польщі пробуджуються антиукраїнські настрої", - попередили військові. 

У генштабі Польщі звернули увагу, що атмосфера ворожості втілюється у конкретні дії - підпали українських автомобілів, знищення антивоєнних муралів, а також поширення ненависті до України в мережі. Серед іншого, зростання антиукраїнської поведінки спостерігається в місцях, де є пункти передачі зброї або підтримки Сил оборони України, наприклад в Гдині та Гданську.

У польському генштабі переконані, що за розпалюванням антиукраїнської ворожнечі у Польщі стоїть Росія.  

"Єдина мета таких дій – наповнити наше суспільство страхом та відчуттям загрози через перебування українців у Польщі. У російській інфосфері це дозволяє побудувати меседж про те, що напад на Україну є нібито допомагає полякам "у помсті за Волинь" та має покращити ставлення Польщі до дій Росії. 

Також Москва намагається створити враження, що українці становлять для Польщі більшу загрозу, ніж Росія. 

"Метою є спрямування емоцій на Україну – громадяни Польщі, бажаючи повернутися до своєї зони комфорту, можуть тиснути на уряд, щоб той ухвалював рішення, що суперечать державній меті", - вважають у генштабі Польщі. 

Там закликали пам'ятати, що на цьому етапі розрив між катом і жертвою очевидний. "Агресор знаходиться на сході – і це Росія. Відокремлення Польщі від України полегшить Росії ведення війни. Будь-які дії, що підривають підтримку України, підтримують агресію Росії", - переконані у генштабі Польщі. 

  • 3 листопада у польському місті Гдиня поліція затримала стрімера, відомого під псевдонімом "Назар", якого підозрюють у погрозах, пропаганді насильства та розпалюванні ненависті на національному та релігійному ґрунті. 

 

