Американські сили знищили ракети та безпілотник, які загрожували суднам у Червоному морі

Про це пише Центральне командування США.

Зазначається, що 29 лютого близько шостої вечора (за місцевим часом) сили Центрального командування США уразили 6 мобільних протикорабельних крилатих ракет, які були готові до запуску в бік Червоного моря.

Раніше того вечора, приблизно о 17:10 (за місцевим часом), сили збили безпілотний літальний апарат над південною частиною Червоного моря.