Американські сили знищили ракети та безпілотник, які загрожували суднам у Червоному морі
Центральне командування США заявили про знищення ракет та безпілотника, які були спрямовані у бік Червоного моря та загрожували кораблям
Про це пише Центральне командування США.
Зазначається, що 29 лютого близько шостої вечора (за місцевим часом) сили Центрального командування США уразили 6 мобільних протикорабельних крилатих ракет, які були готові до запуску в бік Червоного моря.
Раніше того вечора, приблизно о 17:10 (за місцевим часом), сили збили безпілотний літальний апарат над південною частиною Червоного моря.
- За останні кілька тижнів сили Сполучених Штатів завдали ударів по 230 цілях в Ємені після нападів хуситів на судноплавство в Червоному морі.
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