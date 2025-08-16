Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Американські солдати у формі стелили доріжку перед Путіним: реакція соцмереж

Американські солдати у формі стелили доріжку перед Путіним: реакція соцмереж

Марія Науменко
16 серпня, 2025 субота
16:15
Світ реакція соцмереж на червону доріжку перед путіним

У Сполучених Штатах активно обговорюють кадри, на яких американські військові в уніформі розстеляють червону доріжку перед президентом Росії Володимиром Путіним під час його візиту до Аляски. Сцена викликала хвилю критики та суперечок у соцмережах

Зміст

Відомий американський блогер Джейк Бро назвав цей жест приниженням для США.

"Трамп буквально поставив солдатів в уніформі на коліна і розстелив червоний килим для диктатора, який творить геноцид і який за останні 26 років убив мільйони людей по всьому світу. Америка впала", - наголосив він.

Коментатори своєю чергою поділились на два табори: частина користувачів вважає, що у цьому немає нічого принизливого і це звичайний дипломатичний протокол, інші ж переконані, що США зганьбили себе, дозволивши своїм солдатам вшановувати диктатора.

До обговорення долучилася й Меган Келлог — донька спецпосланця Трампа в Україні генерала Кіта Келлога, яка нині мешкає в Києві.

"Американські солдати в уніформі не повинні були розстеляти червоний килим для одного з наших головних супротивників. Крапка. Жахливе рішення, і той, хто його прийняв, повинен понести відповідальність", - наголосила вона.

Більшість коментаторів заявили, що поділяють її думку, однак деякі й критикують.

У відповідь на її допис один із коментаторів написав: "Це називається повагою. Неймовірно, що дочка генерала не розуміє цієї концепції". На що Меган відповіла: "Я дочка американського генерала, і ми не стаємо на коліна перед тиранами".

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці: що відомо

Дональд Трамп та Володимир Путін у ніч на 16 серпня провели саміт у місті Анкоридж на Алясці у форматі "3 на 3", він тривав майже три години - це їхня найдовша розмова. За словами американського лідера, зустріч була "продуктивною" і вони обговорили багато питань, однак "не у всіх повністю дійшли згоди", тому "угоди поки немає".

Президент США зазначив, що скоро зідзвониться з представниками НАТО, обовʼязково з президентом Володимиром Зеленським та іншими. 

Трамп також повідомив, що на саміті в Алясці майже вдалося досягти домовленості, і тепер планується зустріч між Зеленським та Путіним за його участі.

"Тепер все в руках Зеленського - чи зуміє він домовитися. Буде організована зустріч між Зеленським, Путіним та мною", - сказав Дональд Трамп.

Уранці 16 серпня президент США провів телефонну розмову з українським колегою Зеленським. У ній брала участь низка європейських лідерів. У ході розмови Зеленський прийняв запрошення Трампа відвідати Вашингтон уже цього понеділка, 18 серпня.

Трамп заявив, що після переговорів із Путіним на Алясці та розмови з Зеленським і лідерами ЄС сторони дійшли висновку, що найкращий спосіб завершити війну - одразу укласти мирну угоду, без тимчасового припинення вогню.

Очільники Німеччини, Франції, Польщі, Італії і Великої Британії разом з президентом України Володимиром Зеленським підготували спільну заяву після зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Війна з Росією
США
підтримка України
переговори з РФ
Читайте також:
Віталій Портников
Автор Марія Музиченко
16 серпня, 2025 субота
Для Путіна ця зустріч мала дві задачі, які не відносяться до війни: Портников за підсумками саміту між лідерами США і РФ
мзс Росії
Автор Юлія Юліна
13 серпня, 2025 середа
У Лаврова заявили, що Росія не відмовиться від окупованих територій у чотирьох областях України
Карта бойових дій за 9-15 серпня
Автор Богдан Бачинський
15 серпня, 2025 п'ятниця
Карта бойових дій за період 9-15 серпня: росіяни пішли у глибокий прорив і хочуть оточити Костянтинівку
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.62
  • EUR
    Купівля 47.97
    Продаж 48.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
16 серпня
20:00
Оновлено
"Олександрія" - "Металіст 1925" 1:4 (16.08.2025)
"Динамо" розбило "Епіцентр", "Металіст 1925" розтрощив "Олександрію", "Карпати" зіграли у нічию з "Колосом". Результати й розклад матчів 3-го туру УПЛ
19:35
Ілларіон Павлюк
Ілларіон Павлюк написав великий підлітковий роман, що є відображенням "Пітьми": про що він
19:34
Україна Польща
В уряді Польщі вважають, що Україна має зберегти перспективу членства в ЄС та НАТО
19:02
Ексклюзив
Володимир Горбач
Трамп викликає Зеленського до Вашингтона, щоб передати йому план Путіна, - політолог Горбач
18:51
лісові пожежі
Згоріла територія розміром із Лондон: Іспанія бореться з масштабними лісовими пожежами
18:37
Джорджа Мелоні
Трамп підтримав пропозицію Італії щодо гарантій безпеки для України без вступу до НАТО, - Мелоні
18:11
Ексклюзив
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем (США)
Сенатор Грем каже Трампу своєю заявою, що той може завершити війну і виграти Нобелівську премію миру цьогоріч, - політолог Мотиль
18:02
OPINION
Путін хоче стати Брежнєвим
17:54
Оновлено
Війна з РФ, Курахівський напрямок, Донбас
Чого хоче Путін в обмін на передачу йому всього Донбасу: інсайди від Bloomberg, New York Times, Axios
17:26
Мін’юст планово оновлюватиме реєстри Дії: коли застосунок не працюватиме
17:02
Хабаровський суднобудівний завод звільнить 70% працівників через брак замовлень, - ЦПД
16:25
Від початку доби на фронті відбулося 68 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
16:17
Огляд
Ілля Забарний, ПСЖ
Єврокубковий тиждень без перемог і трансфер Забарного в ПСЖ: головні новини українського спорту за тиждень
16:15
ЗСУ
Одне біля Сіверська, друге в напрямку Костянтинівки: росіяни окупували два села на Донеччині, - ОСУВ "Дніпро"
16:02
OPINION
Путін та Сі розглядають Дональда Трампа як тимчасовий дискомфорт
15:41
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський: найближчими днями РФ може посилити тиск на фронті
15:37
У Волгограді фіксують густий дим у районі НПЗ, влада обмежувала польоти літаків
15:22
Коаліція охочих
Макрон після саміту Трампа й Путіна анонсував зустріч Коаліцій охочих
14:45
Затриманий у Польщі за підозрою у військовому шпигунстві казахстанський дипломат Ануар Бакібай
Дипломат з Казахстану працював у Києві, шпигував для Росії, а попався у Польщі: усі подробиці
14:32
Оновлено
повінь у Пакистані
Повінь у Пакистані: кількість жертв зросла до 307, сотні зникли безвісти
14:05
OPINION
Трамп розсуває межі сприйняття і прийняття зла
13:50
Ексклюзив
Чим інтенсивніші у нас почуття, тим гірше ми думаємо: психотерапевт Кечур про психологічні пастки тривалих конфліктів
13:43
Трамп путін
На Алясці говорили про гарантії безпеки для України поза форматом НАТО, - ЗМІ
13:37
Оновлено
Дональд Туск
"Росія не має права вето на вступ України до ЄС чи НАТО": європейські лідери підготували спільну заяву після зустрічі Трампа з Путіним
13:26
Юрій Ушаков
Помічник Путіна: тема імовірної тристоронньої зустрічі за участю Зеленського на Алясці не підіймалася
13:09
У Харкові чоловік порізав ножем поліцейського та співробітників ТЦК: чим закінчилося
12:46
"Купуй своє": Білорусь обмежує імпорт із РФ, Москва готує відповідь
12:44
Віктор Орбан
Орбан про зустріч Путіна і Трампа: Світ став безпечнішим
12:37
Ексклюзив
Купʼянськ
Росіяни планують окупувати Купʼянськ до 24 серпня, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко
12:06
Дональд Трамп
Трамп після зустрічі з Путіним і розмови із Зеленським: Найкращий спосіб завершити війну - укласти мирну угоду
12:06
OPINION
Порожні результати зустрічі на Алясці
11:39
Оновлено
Трамп і Путін
The Economist пише, що на Алясці могли узгодити попереднє повітряне перемир’я: в ОП заперечують
11:33
Окупанти знімають постановочні відео захоплень населених пунктів України для "переможних" звітів перед Кремлем, - ГУР
11:23
Ексклюзив
Карта бойових дій за 9-15 серпня
Триває дочистка ворожих ДРГ, ситуація під контролем: офіцер ЗСУ Цехоцький з Покровського напрямку
11:17
Ліндсі Грем
Сенатор Грем: Війна може закінчитися до Різдва, якщо зустрінуться лідери США, України та Росії
10:34
Оновлено
Зеленський і Трамп
Зеленський 18 серпня зустрінеться з Трампом у Вашингтоні
10:11
Ексклюзив
Трамп і Путін на Алясці 15 серпня
Путіну є чим пишатись після зустрічі з Трампом, - політолог Шлінчак
10:02
Ексклюзив
Путін пропонує спершу прямі перемовини у Стамбулі, а потім перемир'я
Найбільший страх для Путіна - втрата керованості, - психотерапевт Кечур
10:01
OPINION
На Алясці домовилися домовлятися. Що це означає?
09:31
Ексклюзив
Трамп і Путін на Алясці 15 серпня
Трамп програв: Чаленко про зустріч на Алясці
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV