Американські солдати у формі стелили доріжку перед Путіним: реакція соцмереж

Відомий американський блогер Джейк Бро назвав цей жест приниженням для США.

"Трамп буквально поставив солдатів в уніформі на коліна і розстелив червоний килим для диктатора, який творить геноцид і який за останні 26 років убив мільйони людей по всьому світу. Америка впала", - наголосив він.

Коментатори своєю чергою поділились на два табори: частина користувачів вважає, що у цьому немає нічого принизливого і це звичайний дипломатичний протокол, інші ж переконані, що США зганьбили себе, дозволивши своїм солдатам вшановувати диктатора.

Trump literally had uniformed active duty soldiers on their hands and knees rolling out the red carpet for a genocidal dictator who has killed millions of people around the world the last 26 years.



America has fallen. pic.twitter.com/wsHcRiPrnL — Jake Broe (@RealJakeBroe) August 16, 2025

До обговорення долучилася й Меган Келлог — донька спецпосланця Трампа в Україні генерала Кіта Келлога, яка нині мешкає в Києві.

"Американські солдати в уніформі не повинні були розстеляти червоний килим для одного з наших головних супротивників. Крапка. Жахливе рішення, і той, хто його прийняв, повинен понести відповідальність", - наголосила вона.

Більшість коментаторів заявили, що поділяють її думку, однак деякі й критикують.

У відповідь на її допис один із коментаторів написав: "Це називається повагою. Неймовірно, що дочка генерала не розуміє цієї концепції". На що Меган відповіла: "Я дочка американського генерала, і ми не стаємо на коліна перед тиранами".

Uniformed American soldiers should not have been used to lay out a red carpet for one of our main adversaries.



Full stop.



Horrible decision and there should be consequences for whomever made it. pic.twitter.com/xKtSTMjHbx — Meaghan Mobbs (@mobbs_mentality) August 15, 2025

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці: що відомо Дональд Трамп та Володимир Путін у ніч на 16 серпня провели саміт у місті Анкоридж на Алясці у форматі "3 на 3", він тривав майже три години - це їхня найдовша розмова. За словами американського лідера, зустріч була "продуктивною" і вони обговорили багато питань, однак "не у всіх повністю дійшли згоди", тому "угоди поки немає". Президент США зазначив, що скоро зідзвониться з представниками НАТО, обовʼязково з президентом Володимиром Зеленським та іншими. Трамп також повідомив, що на саміті в Алясці майже вдалося досягти домовленості, і тепер планується зустріч між Зеленським та Путіним за його участі. "Тепер все в руках Зеленського - чи зуміє він домовитися. Буде організована зустріч між Зеленським, Путіним та мною", - сказав Дональд Трамп. Уранці 16 серпня президент США провів телефонну розмову з українським колегою Зеленським. У ній брала участь низка європейських лідерів. У ході розмови Зеленський прийняв запрошення Трампа відвідати Вашингтон уже цього понеділка, 18 серпня. Трамп заявив, що після переговорів із Путіним на Алясці та розмови з Зеленським і лідерами ЄС сторони дійшли висновку, що найкращий спосіб завершити війну - одразу укласти мирну угоду, без тимчасового припинення вогню.

Очільники Німеччини, Франції, Польщі, Італії і Великої Британії разом з президентом України Володимиром Зеленським підготували спільну заяву після зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці.