Американські військові повідомили, скільки цілей збили під час нападу Ірану на Ізраїль
У ніч на неділю, 14 квітня, американські військові знищили понад 80 безпілотників і щонайменше 6 балістичних ракет, якими Іран атакував Ізраїль
Про це повідомляє Центральне командування США (CENTCOM).
Цілі, запущені з території Ємену та Ірану, були відбиті Центральним командуванням США за підтримки есмінців Європейського командування США. Серед них - балістична ракета на пусковій установці та сім безпілотних літальних апаратів, які були знищені на землі в районах Ємену ще до їх запуску.
"Безпрецедентна, зловмисна і безрозсудна поведінка Ірану ставить під загрозу регіональну стабільність і безпеку сил США і коаліції", - йдеться у повідомленні.
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Центральне командування збройних сил США пообіцяло й надалі підтримувати оборону Ізраїлю проти небезпечних дій з боку Ірану.
"Ми продовжуватимемо працювати з усіма нашими регіональними партнерами над посиленням регіональної безпеки", - наголосили в CENTCOM.
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