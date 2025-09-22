Американці не вірять, що ООН добре виконує свою роботу, - опитування

За результатами опитування Gallup, більшість американців і надалі вважають Організацію Об’єднаних Націй необхідною інституцією, проте критично оцінюють її діяльність.

За даними дослідження, 60% дорослих американців вважають ООН необхідною у сучасному світі, тоді як 38% не погоджуються. Водночас лише близько третини респондентів оцінили роботу організації як успішну — це найнижчий показник від початку вимірювань у 1953 році.

Щодо ролі ООН у світових справах, 19% виступають за провідну роль організації, 42% — за головну, але з можливістю для держав діяти самостійно. Третина респондентів бачить у ній передусім майданчик для дипломатії.

Фінансування та членство США в ООН підтримує більшість. 35% виступають за збереження нинішнього рівня внесків, 25% — за їх збільшення, тоді як 37% — за скорочення. Попри це, 79% респондентів вважають, що США повинні залишатися членом організації. Натомість 17% висловилися за вихід країни з організації — це один із найвищих показників за всю історію опитувань.

Погляди суттєво відрізняються за партійною належністю. Демократи частіше схвально ставляться до ООН і підтримують збільшення фінансування. Республіканці здебільшого критичні: 70% виступають за скорочення внесків, 59% не вважають ООН необхідною, а понад третина підтримує вихід США. Незалежні займають проміжну позицію — скептично оцінюють ефективність організації, але виступають за збереження фінансування та членства.