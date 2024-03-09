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Ексклюзив

Аналітик Голубов: Путін приходив до влади з терактами і цього разу, ймовірно, теж так буде

9 березня, 2024 субота
20:52
Світ путін, шойгу

Олександр Голубов, аналітик, який перебуває у Німеччині, розповів, що ймовірно напередодні виборів російського диктатора Володимира Путіна у РФ можливі теракти нібито влаштовані українцями

Про це він сказав у етері Еспресо.

"Враховуючи чудовий досвід пана Путіна, який приходив до влади фактично на тлі підірваних будинків у Москві й не лише в Москві. Гексоген, ФСБ - всі зацікавлені можуть спокійно погуглити що це таке. Я не виключаю, що напередодні виборів Путіна, він знову мобілізуватиме свій електорат таким чином. Тобто якісь, умовно кажучи, можливо чеченські, можливо українські, найімовірніше все ж таки, за нинішніх умов "українські терористи" (у лапках) зроблять жахливий теракт", - пояснює Голубов.

За словами аналітика, американська та німецька розвідки можуть високо оцінювати ймовірність нових терактів у РФ: "Може цього не станеться, я щиро сподіваюся, що цього не станеться, але нормальна робота розвідки - попереджати якісь ризики, говорити про можливість цих ризиків і мені здається, що з погляду західних спецслужб - це абсолютно логічна історія щодо перебування зараз у Росії, у Москві зокрема".

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Голубов припускає, що популярність Путіна не зростає.

"Люди не виказують незадоволення війною прямо, але я так розумію, що певні соціологічні опитування, мабуть, показують, що багатьом росіянам не подобається погіршення рівня їхнього життя, вони не можуть, не хочуть, не вміють говорити про це відкрито. Так, їм абсолютно все одно, що хтось від їхнього імені вбиває невинних людей, але коли їсти стає мало їм починає щось не подобатися", - підсумував аналітик.

  • 19 лютого стало відомо, що Кремль відрядив на тимчасово окуповані території України спеціально підготовлені загони, які керуватимуть фальсифікаціями та стежитимуть за роботою так званих виборчих комісій, аби створити фейкову картинку підтримки Путіна.
  • 20 лютого у Брюсселі речник ЄС Пітер Стано заявив, що Євросоюз не визнає результати президентських псевдовиборів Путіна на тимчасово окупованих територіях України.
Теги:
Новини
Росія
вибори
вибори президента
вибори в Росії
Війна з Росією
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9 березня
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