Англіканську церкву вперше в історії очолить жінка – колишня медсестра-онколог Сара Маллаллі
Уперше в історії англіканську церкву за 1,4 тис. років очолить жінка – 63-річна єпископиня і колишня онкомедсестра Сара Маллаллі
Про це йдеться на сайті церкви.
Маллаллі стане 106-м Архієпископом Кентерберійським під час служби у Кентерберійському соборі, яка відбудеться в березні 2026 року.
"Коли я відповідаю на заклик Христа до цього нового служіння, я роблю це в тому ж дусі служіння Богові та іншим, який мотивував мене з тих пір, як я вперше прийшла до віри в підлітковому віці. На кожному етапі цієї подорожі, через свою кар'єру медсестри та християнське служіння, я навчилася глибоко слухати - людей і ніжну підказку Бога - прагнути об'єднати людей, щоб знайти надію та зцілення… Я знаю, що це величезна відповідальність, але підходжу до неї з відчуттям миру та довіри до Бога, який завжди підтримував мене", – сказала вона.
Пресслужба англіканської церкви розповіла, що Сара Маллаллі народилася в 1962 році в місті Вокінг графства Суррей. Вона стала християнкою у 16 років.
Раніше жінка працювала медсестрою-онкологом в Національній службі охорони здоров’я. У 37 років вона стала наймолодшою Головною медсестринською офіцеркою уряду Англії, яка коли-небудь обіймала цю посаду. Її також нагородили титулом Дами-командора Ордену Британської імперії за видатний внесок у медсестринство.
У 2012 році Маллаллі призначили каноніком-скарбником у Солсберійському соборі, коли в 2015 вона стала суфраганним єпископом Кредитона в єпархії Ексетера.
12 травня 2018 року Сару Маллаллі інтронізували як 133-го Єпископа Лондона у Соборі Святого Павла – першою жінкою на цій посаді.
Єпископиня одружена з чоловіком на імʼя Еамонн та має з ним двох дорослих дітей – Ліам та Ґрейс.
