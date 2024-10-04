Аргентина заявила про намір повернути Фолклендські острови, які зараз належать Британії

Про це заявила міністерка закордонних справ Аргентини Діана Мондіно в соцмережі Х.

Вона підтримала повернення Чагосу Маврикію, підкресливши, що тепер остання англійська колонія в Африці зникла.

"Ми вітаємо цей крок у правильному напрямку та припинення застарілої практики", - написала Мондіно.

Водночас глава МЗС підкреслила, що Фолклендські острови "були, є і завжди будуть аргентинськими".

"Йдучи тим шляхом, який ми розпочали, за допомогою конкретних дій, а не порожньої риторики, ми збираємося відновити повний суверенітет наших Мальвінських островів. Мальвіни були, є і завжди будуть аргентинськими", - зазначила вона.

3 жовтня стало відомо, що Велика Британія поверне архіпелаг Чагос, свою останню африканську колонію, Маврикію. Також вона оголосила, що відмовиться від суверенітету над групою островів у Індійському океані після понад 50 років.

Фолклендські острови: історія

Це важливий перевальний пункт з Атлантики в Тихий океан. У 1833 році британські війська захопила ці острови й оголосили їх своєю колонією. Це обурило Аргентину, яка вважала територію своєю.

У 1982 році навколо Фолклендських островів спалахнув військовий конфлікт між Аргентиною та Великою Британією. Аргентина тимчасово встановила контроль над островами, які перебували під британською юрисдикцією, проте Лондон після півторамісячного збройного конфлікту повернув Фолкленди силою. Статус заморської території Великої Британії було підтверджено за підсумками референдуму 2013 року, на якому за це висловилося 99,3% тих, хто голосував.

На початку 2024 року влада Аргентини почала вимагати у Великої Британії розпочати переговори стосовно прав на Фолклендські острови, наголошуючи, щоб ООН визнала Фолклендські острови спірною територією, і закликала уряди Аргентини й Великої Британії до перемовин.