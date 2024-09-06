Армія оборони Ізраїлю провела навчання, що імітують бойові дії в Лівані
Резервісти бригади "Іфта" Армії оборони Ізраїлю провели навчання, що імітували бойові дії в Лівані, на тлі підвищеної напруженості на північному кордоні
Про це повідомляє The Times of Israel.
За інформацією ЦАХАЛу, під час навчань відпрацьовували бойові дії та маневрування на складній місцевості, просування "гірським маршрутом", а також застосування вогневої сили в різних сценаріях.
Як стверджують військові, бійці резервної піхотної бригади також відпрацьовували евакуацію поранених під обстрілом і співпрацю зі штабом бойового забезпечення.
У виданні зазначили, що ці навчання стали останніми в серії навчань, проведених ЦАХАЛом для підготовки до потенційної війни в Лівані.
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