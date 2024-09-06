Армія оборони Ізраїлю провела навчання, що імітують бойові дії в Лівані

Про це повідомляє The Times of Israel.

За інформацією ЦАХАЛу, під час навчань відпрацьовували бойові дії та маневрування на складній місцевості, просування "гірським маршрутом", а також застосування вогневої сили в різних сценаріях.

Як стверджують військові, бійці резервної піхотної бригади також відпрацьовували евакуацію поранених під обстрілом і співпрацю зі штабом бойового забезпечення.

У виданні зазначили, що ці навчання стали останніми в серії навчань, проведених ЦАХАЛом для підготовки до потенційної війни в Лівані.