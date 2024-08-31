ЦАХАЛ заявив, що протягом ночі "Хезболла" випустила 40 ракет по Західній Галілеї. Ізраїль ударив у відповідь

Про це повідомляє The Times of Israel.

Військові Армії оборони Ізраїлю заявили, що деякі ракети, випущені "Хезболлою", були перехоплені, а інші впали на місцевість, але ніхто не постраждав.

У ЦАХАЛ додали, що війська обстріляли місця запуску з артилерії.

Водночас ЦАХАЛ заявив, що завдав удару по кількох пускових установках "Хезболли" на півдні Лівану.

За інформацією телеканалу Al-Manar, пов'язаного з "Хезболлою", ізраїльські війська обстрілюють цілі в південноліванських селах Дейр-Сер'ян і Тайбех.

У виданні зазначили, що обстріли відбуваються на тлі безперервних ракетних обстрілів підтримуваного Іраном терористичного угруповання "Хезболла" вночі й сьогодні вранці в напрямку ізраїльських міст і військових позицій уздовж кордону.