ЦАХАЛ заявив, що протягом ночі "Хезболла" випустила 40 ракет по Західній Галілеї. Ізраїль ударив у відповідь
Армія оборони Ізраїлю заявила, що в ніч на суботу, 31 серпня, з території Лівану по Західній Галілеї було випущено близько 40 ракет. ЦАХАЛ завдав удару у відповідь
Про це повідомляє The Times of Israel.
Військові Армії оборони Ізраїлю заявили, що деякі ракети, випущені "Хезболлою", були перехоплені, а інші впали на місцевість, але ніхто не постраждав.
У ЦАХАЛ додали, що війська обстріляли місця запуску з артилерії.
Водночас ЦАХАЛ заявив, що завдав удару по кількох пускових установках "Хезболли" на півдні Лівану.
За інформацією телеканалу Al-Manar, пов'язаного з "Хезболлою", ізраїльські війська обстрілюють цілі в південноліванських селах Дейр-Сер'ян і Тайбех.
У виданні зазначили, що обстріли відбуваються на тлі безперервних ракетних обстрілів підтримуваного Іраном терористичного угруповання "Хезболла" вночі й сьогодні вранці в напрямку ізраїльських міст і військових позицій уздовж кордону.
- У ніч на неділю, 25 серпня, ЦАХАЛ атакував сотнею винищувачів тисячі цілей "Хезболли" на півдні Лівану. Угруповання заявило, що у відповідь випустило 320 ракет та БПЛА по півночі Ізраїлю.
- 25 серпня Ізраїль і ліванська "Хезболла" через посередників обмінялися повідомленнями про небажання подальшої ескалації після однієї з найбільших перестрілок між сторонами за останні 10 місяців.
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