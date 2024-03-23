Австралія і Британія розкритикували Китай через політику щодо Гонконгу та Росії

Про це повідомляє Reuters.

У спільній заяві міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон, британський міністр оборони Грант Шаппс та їх австралійські колеги Пенні Вонг і Річард Марлз назвали дії китайських суден щодо філіппінських кораблів та екіпажів у Південнокитайському "небезпечною та дестабілізуючою".

Окрім цього, міністри висловили стурбованість новим законом про безпеку Гонконгу, який, зокрема, розширює поняття заколоту і державної таємниці та передбачає жорсткіші покарання за ці злочини.

"Висловили глибоку стурбованість з приводу системної ерозії автономії, свобод і прав у Гонконзі, і того впливу, який матиме на нього нещодавно прийнятий закон про захист національної безпеки, а також визнали потенційний вплив цього закону на людей поза межами Гонконгу", – йдеться у заяві.

Також представники двох країн різко розкритикували вторгнення Росії в Україну і заявили, що Китай повинен відіграти роль у припиненні війни.

"Міністри закликали усіх, хто має тісні відносини із Росією, зокрема Китай, утриматися від допомоги Росії у продовженні її війни у будь-який спосіб та переконати РФ припинити її незаконну війну (проти України, - ред.)», – зазначено у документі.