ISW: РФ намагається побудувати коаліцію з трьома країнами на противагу Заходу

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Для підтвердження своїх висновків експерти ISW зазначили, що 19 березня в Москві заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко зустрівся зі спеціальним представником Китаю у справах Корейського півострова Лю Сяоміном для обговорення ситуації на Корейському півострові. Руденко та Лю звинуватили США та їхніх союзників у загрозі військовій ситуації в північно-східній Азії та застерегли Штати від поширення "блокового мислення" в стилі холодної війни.

Також Росія активізувала відносини з Північною Кореєю. Вона отримала від неї балістичні ракети, а також артилерійські боєприпаси в обмін на ймовірну технологічну співпрацю, а також іншу невизначену підтримку для країни.

Крім того, посол Росії в Китаї Ігор Моргулов зустрівся з керівником китайського інформаційного агентства Сіньхуа Фу Хуа для обговорення двостороннього співробітництва в медіасфері.

До того ж 19 березня телефонну розмову з Володимиром Путіним провів президент Ірану Ебрагім Раїсі. Вони обговорювали двостороннє співробітництво держав. Сам Раїсі підтвердив, що готовий допомогти Росії стабілізувати південнокавказький регіон. Ймовірно, він мав на увазі події, що відбуваються у Вірменії та Азербайджані.

Оглядачі ISW наголошують, що прагнення Росії до зміцнення політичних і дипломатичних двосторонніх відносин з Пекіном, використання двосторонніх відносин з Іраном і Північною Кореєю у військових цілях – приклад "блокового мислення". Того самого, у якому США та їхніх союзників звинувачували Лю та Руденко.

"Кремль використовує війну проти України, щоб підтримувати двосторонні відносини та створювати коаліцію держав, аби "урівноважити Захід", що тривалий час було центральним аспектом зовнішньої політики Росії", - підкреслили аналітики.