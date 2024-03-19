Путін планує відвідати Китай у травні для переговорів з Сі Цзіньпіном, - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

"Путін відвідає Китай", - заявило одне з джерел, після чого цю інформацію підтвердили ще чотири джерела, які говорили на умовах анонімності.

Ще одне джерело повідомило, що поїздка Путіна до Китаю, ймовірно, відбудеться у другій половині травня перед запланованою поїздкою Сі в Європу.

У виданні зазначили, що іноземні дипломати та спостерігачі також підтвердили, що Путін відвідає Китай у першу чергу після переобрання на посаду президента РФ.

Зокрема, у неділю, 17 березня, Путін заявив, що Росія і Китай мають схожий глобальний світогляд та міцні відносини, і що Москва і Пекін розвиватимуть зв'язки й надалі в найближчі роки.