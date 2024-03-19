Путін планує відвідати Китай у травні для переговорів з Сі Цзіньпіном, - Reuters
Президент Росії Володимир Путін у травні відвідає Китай для зустрічі з Сі Цзіньпіном, що стане першою закордонною поїздкою очільника Кремля за час його нового президентського терміну
Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.
"Путін відвідає Китай", - заявило одне з джерел, після чого цю інформацію підтвердили ще чотири джерела, які говорили на умовах анонімності.
Ще одне джерело повідомило, що поїздка Путіна до Китаю, ймовірно, відбудеться у другій половині травня перед запланованою поїздкою Сі в Європу.
У виданні зазначили, що іноземні дипломати та спостерігачі також підтвердили, що Путін відвідає Китай у першу чергу після переобрання на посаду президента РФ.
Зокрема, у неділю, 17 березня, Путін заявив, що Росія і Китай мають схожий глобальний світогляд та міцні відносини, і що Москва і Пекін розвиватимуть зв'язки й надалі в найближчі роки.
- 12 березня в американській розвідці заявили, що Китай останнім часом надає Росії економічну підтримку та допомогу у сфері безпеки.
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