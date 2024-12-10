Австралія вперше запустила Tomahawk і стала третьою країною, що озброїлася цими ракетами

Про це інформує міноборони Австралії.

"Есмінець класу "Хобарт" HMAS Brisbane успішно здійснив пуск ракети Tomahawk під час випробувань і оцінки, проведених біля західного узбережжя США", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, Австралія стала третьою країною у світі, разом з США та Британією, яка закупила та здійснила пуск цієї ракети. У міноборони Австралії зазначили, що озброєння Tomahawk дозволятиме стримувати будь-яку потенційну загрозу і забезпечувати безпеку австралійців.

Читайте також: Вразять будь-яку ціль на земній кулі: що таке ракети Tomahawk і чому їх так злякався Путін

Загалом країна матиме понад 200 ракет Tomahawk, які розгорнуть на есмінцях класу "Хобарт" і майбутніх платформах ВМС, в тому числі на підводних човнах класу "Вірджинія" і, за умови проведення техніко-економічного обґрунтування, на фрегатах класу "Хантер".

"Посилюючи наші власні оборонні можливості та працюючи з партнерами, ми змінюємо розрахунки для будь-якого потенційного агресора так, що жодна держава ніколи не зможе зробити висновок, що вигоди від конфлікту переважають над ризиками", - наголосив міністр оборони країни Річард Марлз.