Австралія запровадила додаткові санкції проти громадян та організацій РФ
На другу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну уряд Австралії вирішив запровадити додаткові фінансові санкції та візові заборони щодо низки громадян та організацій, пов'язаних з агресією Кремля
Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ Австралії.
Зазначається, що додаткові цільові фінансові санкції та заборона на поїздки запроваджено проти 55 росіян, а також 37 організацій.
Як наголошують в австралійському МЗС, нові санкції стосуються тих, хто причетний до депортації Росією українських дітей з тимчасово окупованих регіонів.
Крім того, санкції накладено на об’єкти російської оборони, енергетики, засобів масової інформації та мінеральної сировини, а також об’єкти, залучені до російських закупівельних мереж у Білорусі, Ірані та Північній Кореї.
"Через два роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Австралія оплакує втрати України, і ми непохитно підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. Австралія залишається непохитною у підтримці України в самообороні та притягненні до відповідальності винних у незаконному та аморальному вторгненні Росії". - йдеться у повідомленні.
Загалом Австралія запровадила понад 1200 санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
- Напередодні президент США Джо Байден зробив заяву до другої річниці повномасштабного вторгнення та оголосив про нові санкції проти Росії.
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