Австралія запровадила додаткові санкції проти громадян та організацій РФ

Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ Австралії.

Зазначається, що додаткові цільові фінансові санкції та заборона на поїздки запроваджено проти 55 росіян, а також 37 організацій.

Як наголошують в австралійському МЗС, нові санкції стосуються тих, хто причетний до депортації Росією українських дітей з тимчасово окупованих регіонів.

Крім того, санкції накладено на об’єкти російської оборони, енергетики, засобів масової інформації та мінеральної сировини, а також об’єкти, залучені до російських закупівельних мереж у Білорусі, Ірані та Північній Кореї.

"Через два роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Австралія оплакує втрати України, і ми непохитно підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. Австралія залишається непохитною у підтримці України в самообороні та притягненні до відповідальності винних у незаконному та аморальному вторгненні Росії". - йдеться у повідомленні.

Загалом Австралія запровадила понад 1200 санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.