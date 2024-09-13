Австрійська компанія, яка забезпечує енергією 2 млн людей у Відні, відмовляється від газу РФ
Компанія Wien Energie GmbH, яка забезпечує енергією 2 млн населення в австрійській столиці, з 2025 року відмовиться від російського газу вперше за останнє десятиліття
Про це пише Bloomberg.
"Через агресивну війну Росії незалежність від російського газу має вирішальне значення для безпеки постачання. Всі домогосподарства, комерційні клієнти та електростанції будуть працювати на неросійському газі у 2025 році", - заявив керівник фінансового управління Wien Energie GmbH Відня Петер Ханке.
Зазначено, що компанія Австрії отримала 10 терават-годин альтернативних джерел, що приблизно дорівнює 12% національного споживання з Північної Африки, а також інших світових постачальників скрапленого природного газу.
Акцентується, Wien Energie GmbH буде продовжувати закуповувати газ через Центральноєвропейський газовий термінал, однак водночас у майбутньому вимагатиме від трейдерів підтверджувати, що паливо, яке отримує Відень, не з Росії.
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