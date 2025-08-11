Азербайджан і Вірменія опублікували текст мирної угоди. У ЦПД назвали її жорстким приниженням Москви

Текст угоди розміщений на сайтах МЗС Азербайджану та МЗС Вірменії.

"Підтвердивши, що кордони між Радянськими Соціалістичними Республіками колишнього СРСР стали міжнародними кордонами відповідних незалежних держав та були визнані як такі міжнародним співтовариством, Сторони визнають та поважатимуть суверенітет, територіальну цілісність, непорушність міжнародних кордонів та політичну незалежність одна одної… Сторони підтверджують, що вони не мають жодних територіальних претензій одна до одної та не висуватимуть таких претензій у майбутньому", - йдеться в тексті угоди.

Крім того, угода зобов'язує сторони утримуватися від будь-яких дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності чи політичної єдності іншої сторони. Застосування або погроза застосуванням сили забороняється.

Жодна з країн не дозволяє третій стороні використовувати свою територію для застосування сили проти іншої. Також передбачається, що уздовж спільного кордону не будуть розгортатися сили будь-якої третьої сторони.

Документ також містить положення про утримання від втручання у внутрішні справи одна одної та спільну боротьбу з нетерпимістю, сепаратизмом, насильницьким екстремізмом і тероризмом.

Сторони взяли на себе зобов'язання розглядати випадки зникнення безвісти, що сталися під час збройного конфлікту, шляхом обміну наявною інформацією.

Угода передбачає встановлення дипломатичних відносин, ведення переговорів щодо делімітації та демаркації державного кордону, а також укладання угод для налагодження співробітництва в різних галузях.

Реакція Центру протидії дезінформації РНБО

Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, прокоментував укладення мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном. Він розцінив посередницьку роль президента США Дональда Трампа як "жорстке приниження Москви".

Коваленко зазначив, що Росія, яка завжди прагнула домінувати на пострадянському просторі, не змогла врегулювати конфлікт, що тривав з 1987 року.

"Хоча загострення в Карабаху почалося ще в 1987 році й дійшло до воєн. Радянська влада, яка не втримала ситуацію і потім росіяни в ролі посередників нічого не досягали", — йдеться в його дописі.