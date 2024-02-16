Азербайджан планує повномасштабну війну проти Вірменії, - Пашинян
Прем’єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що Азербайджан планує "повномасштабну війну" проти Вірменії
Про це пише rfi.
Зазначається, що Єреван стурбований тим, що Азербайджан, підбадьорений успіхом у Карабасі, може вторгнутися на територію Вірменії, щоб створити сухопутний міст до свого ексклаву Нахічевань.
"Наш аналіз показує, що Азербайджан хоче розпочати військові дії на деяких ділянках кордону з перспективою перетворення військової ескалації на повномасштабну війну проти Вірменії. Цей намір прочитується у всіх заявах і діях Азербайджану", - сказав Пашинян.
- 13 лютого міністерство оборони Вірменії заявило, що азербайджанські військові відкрили вогонь по вірменських позиціях, унаслідок чого загинули 4 людей. В Баку заявили про обстріл вірмен увечері 12 лютого.
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