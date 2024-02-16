Азербайджан планує повномасштабну війну проти Вірменії, - Пашинян

Про це пише rfi.

Зазначається, що Єреван стурбований тим, що Азербайджан, підбадьорений успіхом у Карабасі, може вторгнутися на територію Вірменії, щоб створити сухопутний міст до свого ексклаву Нахічевань.

"Наш аналіз показує, що Азербайджан хоче розпочати військові дії на деяких ділянках кордону з перспективою перетворення військової ескалації на повномасштабну війну проти Вірменії. Цей намір прочитується у всіх заявах і діях Азербайджану", - сказав Пашинян.