Вірменія звинуватила Азербайджан в обстрілі своїх військових

Про це повідомила пресслужба відомства.

"13 лютого, починаючи з 05:30 (3:30 за Києвом,- ред.), підрозділи ЗС Азербайджану відкрили вогонь зі стрілецької зброї за вірменськими позиціями, розташованими в районі Неркін Ханд, внаслідок чого, за попередніми даними, вірменська сторона має поранених", - йдеться у повідомленні.

Згодом у відомстві повідомили про двох вбитих вірменських військових. Також є поранені.

Неркін Ханд - це село на кордоні між країнами. У відомстві заявили, що згодом нададуть додаткову інформацію.

Станом на 6 ранку за Києвом, заяв від Баку немає.