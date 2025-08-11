Азербайджан виділив $2 млн на гуманітарну допомогу Україні
Указом президента Азербайджану Ільхама Алієва держава виділяє $2 млн на закупівлю гуманітарної допомоги Україні
Про це йдеться на сайті президента.
Зазначено, що кошти нададуть азербайджанському міністерству енергетики, яке закупить вітчизняне електрообладнання для постачання в Україну.
"Між Азербайджанською Республікою та Україною на основі дружби та партнерства укладено відповідні двосторонні угоди, зокрема 16 березня 2000 року "Угода про дружбу, співпрацю та партнерство між Азербайджанською Республікою та Україною", заява про дружбу та стратегічне партнерство між Азербайджанською Республікою та Україною від 22 травня 2008 року та спільна заява президента Азербайджанської Республіки та президента України від 14 січня 2022 року "Спільна декларація Президента Азербайджанської Республіки та Президента України" від 14 січня 2022 року", – нагадали в тексті.
- Азербайджан 5 лютого виділив $1 млн для закупівлі та відвантаження електрообладнання вітчизняного виробництва з подальшою передачею його Україні.
