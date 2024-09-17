Байден і Трамп провели розмову після ймовірного другого замаху на експрезидента
Президент США Джо Байден провів розмову із кандидатом Дональдом Трампом після ймовірного другого замаху на колишнього президента
Про це повідомляє The Hill.
"У нас був дуже хороший дзвінок. Мова йшла про захист Секретної служби", - сказав Трамп.
Тим часом у Білому домі назвали дзвінок "сердечним", а Байден висловив полегшення від того, що Трамп у безпеці.
"Я думаю, що Конгрес повинен відреагувати на потреби Секретної служби, якщо їм справді потрібно більше службовців. Отже, це те, про що ми будемо говорити", - заявив Байден журналістам.
-
15 вересня неподалік від кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа сталася стрілянина. Колишній президент перебуває у безпеці. Очільник Білого дому Джо Байден заявив, що доручив забезпечити американську секретну службу ресурсами, необхідними для захисту експрезидента.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.24 Купівля 41.24Продаж 41.69
- EUR Купівля 45.7Продаж 46.38
- Актуальне
- Важливе