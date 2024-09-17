Байден і Трамп провели розмову після ймовірного другого замаху на експрезидента

Про це повідомляє The Hill.

"У нас був дуже хороший дзвінок. Мова йшла про захист Секретної служби", - сказав Трамп.

Тим часом у Білому домі назвали дзвінок "сердечним", а Байден висловив полегшення від того, що Трамп у безпеці.

"Я думаю, що Конгрес повинен відреагувати на потреби Секретної служби, якщо їм справді потрібно більше службовців. Отже, це те, про що ми будемо говорити", - заявив Байден журналістам.