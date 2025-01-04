Байден планує заборонити буріння нових нафтових свердловин у США, - Bloomberg
Президент США Джо Байден має намір заборонити буріння нових нафтових свердловин на прибережних територіях країни в Атлантичному та Тихому океанах
Про це пише Bloomberg.
Як зазначається, цією забороною чинний очільник Білого дому хоче посилити постійний захист прибережних вод від видобутку викопного палива й ризику розливу нафти.
Водночас Байден відкритий для нових договорів оренди родовищ нафти та природного газу в центральній і західній частинах Мексиканської затоки, які бурились упродовж останніх десятиліть і забезпечують близько 14% видобутку цих видів палива в країні.
Очікується, що про таке рішення Байден оголосить вже 6 січня. Як пише Bloomberg, цей крок зміцнить його авторитет у питанні захисту клімату, поглибивши свій послужний список зусиллями для збереження довкілля та розвитку енергетики з нульовим рівнем викидів.
На думку аналітиків, така заборона, на відміну від інших кроків Байдена щодо обмеження видобутку викопного палива та викидів парникових газів, може мати довготривалий ефект. Це своєю чергою ускладнить наміри новообраного президента США Дональда Трампа збільшити внутрішній видобуток нафти та газу.
Після вступу на посаду президента Трамп може скасувати це рішення Байдена, як він вже намагався зробити під час першої каденції, проте тоді суд тоді відхилив звернення республіканця.
- Нещодавно Дональд Трамп попередив країни Європейського Союзу про можливість введення торгівельних мит на їхній експорт до США у разі відмови купувати американські нафту та газ.
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