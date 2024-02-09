Байден прокоментував слова спецпрокурора про "літнього чоловіка з поганою пам'яттю"

Про це повідомляє "Суспільне", з посиланням на пресслужбу Білого дому.

У своїй заяві Байден прокоментував рішення спеціального прокурора не висувати звинувачення проти президента Байдена у неправильному поводженні з секретними документами. Прокурор назвав Байдена "літнім чоловіком з поганою памʼяттю", який навмисно зберігав і розкривав конфіденційну інформацію.

Своєю чергою американський лідер заявив, що попри вік (Байдену 81 рік – ред.) він почувається добре і додав, що "з моєю пам’яттю все добре". Він розкритикував журналістів за те, що вони висловили занепокоєння виборців щодо його віку та гостроти розуму.

Відповідаючи на запитання, чому йому потрібно бути кандидатом від Демократичної партії, президент Байден відповів, що він є найбільш кваліфікованою людиною в цій країні, щоб бути президентом Сполучених Штатів і "завершити роботу, яку я розпочав".

Байден заперечує, що навмисно зберігав секретні матеріали, хоч у звіті спеціального прокурора йдеться інакше.

"Наше розслідування виявило докази того, що президент Байден навмисно зберігав і розкривав секретні матеріали після свого віцепрезидентства, коли він був приватною особою", – йдеться у звіті.

Попри це спецпрокурор вирішив не висувати звинувачень президентові в цій справі.

Однією з причин, чому спецпрокурор вирішив не висувати звинувачень, полягає в тому, що Байден, за формулюваннями Гура, є літньою людиною "з поганою пам’яттю".