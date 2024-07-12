Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Байден розповів, коли буде готовий до розмови з Путіним

Байден розповів, коли буде готовий до розмови з Путіним

12 липня, 2024 п'ятниця
06:24
Світ Байден проти Путіна

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що не готовий проводити розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, поки той не змінить свою поведінку

Зміст

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву президента США під час пресконференції після саміту НАТО у Вашингтоні.

"Я не бачу причин говорити з Путіним прямо зараз. Не так багато він готовий зробити у сенсі зміни поведінки. Але немає світового лідера, з яким я не готовий взаємодіяти", - сказав Байден.

За словами американського президента, він не готовий розмовляти з Путіним, поки той не змінить свою поведінку.

"Він думав, що виграв війну, але досі захопив 17,3% території України. Вони не були успішними, вони зазнали жахливих людських втрат. Вони втратили понад 350 тисяч військових, вбитими чи пораненими. Понад мільйон освічених молодих людей залишили Росію", - перелічив Байден.

Водночас він вважає, що ідея того, що Росія зміниться фундаментальним в найближчому майбутньому - не реалістична. 

Теги:
Росія
Володимир Путін
Джо Байден
Війна з Росією
США
Читайте також:
Олег Манчура
Автор Олег Манчура
11 липня, 2024 четвер
Коли проклинаємо русскіх, згадаймо й тих, хто зірвав нашу ракетну програму
Сергій Кислиця
9 липня, 2024 вiвторок
РФ намагалася заблокувати участь України в засіданні Радбезу ООН щодо удару по Охматдиту
9 липня, 2024 вiвторок
Перед самітом НАТО представники 60 світових університетів підписали листа із закликом не запрошувати Україну до Альянсу
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.67
    Купівля 40.67
    Продаж 41.18
  • EUR
    Купівля 43.96
    Продаж 44.8
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
12 липня
06:59
Джо Байден
Деякі радники Байдена шукають, як переконати його знятися з перегонів, - NYT
06:37
в'язниця
Історії в'язнів, які опинилися в окупації: в Києві представили документальну стрічку "Поверніть мене додому"
06:31
Оновлено
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
Росія завела ракетоносії в Чорному морі до пунктів базування
06:10
Наживо
сили ППО
РФ запустила дрони і ракети по Україні: на Київщині та Хмельниччині працювала ППО
04:27
Дмитро Пєсков
"По Охматдиту прилетіла натовська ракета, яка збилась з курсу": російські фейки і маніпуляції за 11 липня
03:13
УПЛ: визначився розклад матчів 1-го туру
01:58
Джо Байден і Володимир Зеленський
На саміті НАТО підписали Український договір. Деталі
01:23
Естонія
Російських футболістів не впустили в Естонію, вони їхали на матч Ліги конференцій
00:53
Еміне Джапарова
Джапарова подала у відставку з дипломатичної служби
00:24
Генасамблея ООН
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо безпеки ядерних об'єктів України
00:03
Володимир Зеленський та Джо Байден
Зеленський проводить зустрічі під час саміту НАТО у Вашингтоні: деталі
2024, четвер
11 липня
23:35
Зеленський
Ще одна країна доєдналась до комюніке Саміту миру, - Зеленський
22:55
Євроcoюз ЄС
Засідання Ради ЄС під час головування Угорщини не відвідуватимуть 6 країн на знак протесту
22:28
гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер
Гендиректору Rheinmetall забезпечили найвищий рівень захисту після змови РФ ліквідувати його, - FT
21:55
НАТО, Єнс Столтенберг
Право на самооборону України передбачає удари по військових об'єктах у РФ, - Столтенберг
21:33
Оновлено
Джо Байден
Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні на $225 млн: у Пентагоні розкрили вміст
21:25
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
ЗМІ пишуть про проліт "шахеда" в Білорусі, там підняли гелікоптер, - Гаюн
21:20
Ексклюзив
F-16 US Department of Defense
Формат дезінформації противника працює: генерал Маломуж про прибуття літаків F-16 в Україну
21:20
Роберт Фіцо
Фіцо вважає, що членство України в НАТО є "гарантією Третьої світової"
21:05
Залужний вручив копії вірчих грамот очільниці структурного підрозділу з питань протоколу Форін Офісу Вікторії Басбі
Залужний оголосив про початок своєї роботи посла у Великій Британії
20:54
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Проміжні результати саміту НАТО та як технологічні інновації в 3-й ОШБр дозволяють боротись з БПЛА противника. Колонка Сергія Згурця
20:05
OPINION
Володимир Гевко
Зупиняти треба не війну. Зупиняти треба Росію
19:59
F-16
Не просто переміщення літаків: у НАТО пояснили, чому передають Україні F-16 так повільно
19:45
обстріл Харків
Ворог атакував Вовчанську громаду на Харківщині: загинули щонайменше двоє людей
19:24
Оновлено
новини Львівщини
Удар РФ по Кривому Рогу 8 липня: кількість постраждалих зросла до 53
19:19
Шеллі Дюваль
Померла зірка фільму "Сяйво" Шеллі Дюваль
19:16
Ексклюзив
окупанти
Окупанти викопують з могил труни загиблих українських воїнів, - депутатка Херсонської міськради Погомій
19:11
Німеччина уряд
Німецький опозиціонер припустив імовірність відправки військовозобов'язаних біженців в Україну
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 869-го дня війни: СБУ знищила 11 російських складів із боєприпасами, а Україна отримає 18 вітчизняних САУ "Богдана"
18:55
Армін Паппергер, голова концерну Rheinmetall
РФ планувала вбивство гендиректора концерну Rheinmetall, який постачає Україні зброю: США та Німеччина зірвали змову, - CNN
18:52
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
Фредеріксен закликала передати всі наявні в Данії системи ППО Україні
18:43
РФ за день здійснила понад 20 атак на Нікопольщину: поранено літніх людей
18:40
Оновлено
Україна та Румунія уклали безпекову угоду
18:27
відключення електроенергії
У вересні та жовтні вимкнень світла може не бути взагалі: в Укренерго назвали умови
18:20
Інтерв’ю
фейк
"В Україні ситуація критична, але в Європі ще гірше". Розмова з Анною Меленчук про протидію російській дезінформації
18:19
Петер Сіярто
Угорщина проти того, щоб НАТО стало "антикитайським" блоком, - Сіярто
18:03
кіт_вода
Мешканці Києва заборгували за комунальні послуги 7,5 млрд грн: злісним неплатникам нарахують пеню
18:02
OPINION
Петро Охотін
Україна в ЄС чи Палестина у центрі Європи?
17:55
Особовий склад 52 авіаційного полку, що належить до 22 бомбардувальної дивізії рф
Після удару РФ по Охматдиту російський льотчик передав ГУР дані 30 командирів бомбардувальної авіадивізії з Енгельса, - ЗМІ
17:46
ЗСУ, військові
З початку доби на фронті відбулося 62 боєзіткнення: ворог найактивніший на Покровському напрямку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV