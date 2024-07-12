Байден розповів, коли буде готовий до розмови з Путіним

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву президента США під час пресконференції після саміту НАТО у Вашингтоні.

"Я не бачу причин говорити з Путіним прямо зараз. Не так багато він готовий зробити у сенсі зміни поведінки. Але немає світового лідера, з яким я не готовий взаємодіяти", - сказав Байден.

За словами американського президента, він не готовий розмовляти з Путіним, поки той не змінить свою поведінку.

"Він думав, що виграв війну, але досі захопив 17,3% території України. Вони не були успішними, вони зазнали жахливих людських втрат. Вони втратили понад 350 тисяч військових, вбитими чи пораненими. Понад мільйон освічених молодих людей залишили Росію", - перелічив Байден.

Водночас він вважає, що ідея того, що Росія зміниться фундаментальним в найближчому майбутньому - не реалістична.