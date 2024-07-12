Байден розповів, коли буде готовий до розмови з Путіним
Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що не готовий проводити розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, поки той не змінить свою поведінку
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву президента США під час пресконференції після саміту НАТО у Вашингтоні.
"Я не бачу причин говорити з Путіним прямо зараз. Не так багато він готовий зробити у сенсі зміни поведінки. Але немає світового лідера, з яким я не готовий взаємодіяти", - сказав Байден.
За словами американського президента, він не готовий розмовляти з Путіним, поки той не змінить свою поведінку.
"Він думав, що виграв війну, але досі захопив 17,3% території України. Вони не були успішними, вони зазнали жахливих людських втрат. Вони втратили понад 350 тисяч військових, вбитими чи пораненими. Понад мільйон освічених молодих людей залишили Росію", - перелічив Байден.
Водночас він вважає, що ідея того, що Росія зміниться фундаментальним в найближчому майбутньому - не реалістична.
- Напередодні Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України, сумою $225 млн: він зокрема містить одну батарею ЗРК Patriot та артилерійські боєприпаси.
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