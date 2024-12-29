Байден шкодує про те, що покинув президентську гонку, поступившись місцем Гарріс, - The Washington Post

Про це інформує The Washington Post.

У виданні зазначили, Байден визнав, що його президентство, а також довга політична кар'єра завершуються раніше, ніж він планував. Він зазначив, що деякі з його стратегічних помилок, які сталися внаслідок спроби відновити традиційні правила американської політики після періоду Трампа, могли виявитися політично вкрай невдалими.

Багато його прихильників мають надію, що історія оцінить Байдена позитивно, але наразі демократи стурбовані перспективами знову побачити Трампа в Білому домі.

За результатами опитування істориків, Байден посів 14-те місце серед найкращих американських президентів, тоді як Трамп – останнє. Проте Трамп уже готується до своєї другої інавгурації, яка відбудеться 20 січня.

"Він зробив дуже багато в дуже складній ситуації", - наголосив колишній сенатор Тед Кауфман.

За його словами, Байден проштовхнув кілька монументальних законопроєктів у той час, коли голоси в сенаті були розділені 50 на 50, а віцепрезидентка Камала Гарріс розділила голоси порівну.

"Прийшовши після Трампа з поганою економікою, він все одно згуртував людей. Він зробив все це щодо інфраструктури, і все це він зробив з більшістю в один голос у сенаті. Джо Байден зробив це одним голосом", - підкреслив він.

Байден і його команда нині вважають, що президентові варто було б залишитися у виборчих перегонах, попри невдалий виступ на дебатах і тиск з боку демократів. Помічники Байдена стверджують, що президент, коментуючи свій вихід з перегонів та перемогу Трампа на виборах, намагався не покладати провину на Гарріс або її кампанію.

Але багато демократів звинувачують у поразці Гарріс наполегливість Байдена, який так довго залишався у перегонах, що від моменту зняття його кандидатури у Гарріс залишилося трохи більше трьох місяців на передвиборчу кампанію.

Інші стверджують, що Байден підірвав свій власний меседж, намагаючись утриматися на посаді президента замість того, щоб прокласти шлях для молодої групи антитрампівських демократів, які могли б повести країну в майбутнє.

Сенатор Річард Блюменталь зазначив, що Байден обіцяв бути перехідним президентом, але його рішення знову балотуватися порушує цю концепцію.

Історики порівнюють президентство Байдена з терміном Джорджа Буша-молодшого, котрий намагався адаптуватися до нових політичних реалій, але виявився позаду більш гнучких опонентів, таких як Білл Клінтон, що спритно використовував медіа для своєї вигоди.