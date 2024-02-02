"Байден та команда зробила американців співучасниками кривавої трагедії": російські фейки за 1 лютого

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 1 лютого січня росіяни запустили один фейк і дві маніпуляції.

Маніпуляція: На фоні заяви слідчого комітету Росії, що Іл-76 у Білгородській області "був збитий ракетою американського комплексу Patriot", М. Захарова заявила: "Громадяни США повинні знати, на що йдуть їхні гроші. Байден та команда зробила американців співучасниками кривавої трагедії".

Фейк: Ворожий TG-канал "Отряд Ковпака" написав: "На території "ЛНР" знайшли докази, зокрема й документи, що свідчать про роботу чорних трансплантологів у лавах підконтрольних Києву воєнізованих формувань".

Маніпуляція: Заступник глави МЗС РФ С. Рябков сказав: "Західна група, яка протегує і підживлює режим у Києві, заперечує реальність сучасного світу".