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"Байден та команда зробила американців співучасниками кривавої трагедії": російські фейки за 1 лютого

2 лютого, 2024 п'ятниця
02:46
Світ Володимир Зеленський та Джо Байден

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які російський ворог продукував 1 лютого

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 1 лютого січня росіяни запустили один фейк і дві маніпуляції.  

Маніпуляція: На фоні заяви слідчого комітету Росії, що Іл-76 у Білгородській області "був збитий ракетою американського комплексу Patriot", М. Захарова заявила: "Громадяни США повинні знати, на що йдуть їхні гроші. Байден та команда зробила американців співучасниками кривавої трагедії".

Фейк: Ворожий TG-канал "Отряд Ковпака" написав: "На території "ЛНР" знайшли докази, зокрема й документи, що свідчать про роботу чорних трансплантологів у лавах підконтрольних Києву воєнізованих формувань".

Маніпуляція: Заступник глави МЗС РФ С. Рябков сказав: "Західна група, яка протегує і підживлює режим у Києві, заперечує реальність сучасного світу".

  • "Війна за довіреністю": добірка російських фейків за 30 січня.
  • 30 січня повідомлялося, що росіяни створили у фейсбуці сторінку на мільйон підписників, яка розганяє брехню про Україну.
  • 31 січня стало відомо, що російська пропаганда просуває фейк, нібито президент Володимир Зеленський у відчаї наказує бити по мирних містах РФ.
Теги:
Суспільство
Україна
Росія
ППО
російська армія
Луганщина
Джо Байден
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
фейк
США
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"ЛНР"
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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