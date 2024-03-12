Байден заявив, що зараз немає потреби в додаткових військах США в Польщі
Президент США Джо Байден заявив, що станом на зараз немає потреби в розміщенні додаткового американського контингенту для зміцнення кордонів Польщі
Про це повідомляє Bloomberg.
"Немає потреби в додаткових військах на польському кордоні, але я зустрічаюся з прем'єр-міністром завтра", - сказав президент США.
Так Байден відповів на прохання свого польського колеги Анджея Дуди про збільшення особового складу і військової техніки, щоб зменшити занепокоєння з приводу російської агресії на східному фланзі НАТО.
Як розповіло джерело Bloomberg, Дуда напередодні сказав, що під час візиту до США проситиме розмістити додатковий контингент, а також прискорити постачання військової техніки й продати Польщі більш сучасне озброєння.
- У вівторок, 12 березня, президент Польщі Анджей Дуда та прем’єр-міністр Дональд Туск здійснять спільний візит до США. Зокрема, Дуда запропонує НАТО збільшити витрати на оборону до 3% ВВП.
- Згодом Державний департамент США заявив, що необхідно забезпечити видатки на оборону країн Північноатлантичного альянсу до 2% від ВВП перед тим, як обговорювати пропозицію підвищити цей показник до 3%.
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