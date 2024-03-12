Держдеп США відреагував на пропозицію Дуди щодо збільшення бюджетів для оборони НАТО
Державний департамент США вважає необхідним забезпечити видатки на оборону країн Північноатлантичного альянсу до 2% від ВВП - перед тим, як обговорювати пропозицію підвищити цей показник до 3%
Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.
"Я вважаю, що перший крок - це досягнення кожною країною порогу 2%. І ми побачили покращення цього показника, який зараз досягли майже дві третини (країн-членів НАТО – ред)",- сказав він.
Міллер додав, що після того, як всі країни досягнуть цього показника, можна буде обговорювати пропозицію президента Польщі Анджея Дуди щодо підвищення витрат.
"Я думаю, що це (досягнення всіма країнами порогу 2% - ред.) є першим кроком перед тим, як ми почнемо обговорювати додаткові пропозиції",- зазначив речник Держдепу.
- Раніше Дуда під час засідання Ради нацбезпеки країни заявив, що країни НАТО повинні збільшити витрати на оборону з обов'язкових 2% до 3% ВВП. За даними ЗМІ, він це обговорював у США з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом.
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