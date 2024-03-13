Байден здобув достатню кількість голосів, щоб балотуватися на посаду президента США, - The Hill
Президент США Джо Байден виграв праймеріз від Демократичної партії в штаті Джорджія, що дало йому достатньо голосів, щоб мати право висуватись в президенти від демократів
Про це повідомляє The Hill.
За з прогнозами штабу, перемога на праймеріз у Джорджії дає Байдену достатньо делегатів для висування на пост президента від Демократичної партії. Зазначається, що це фактично гарантує, що він знову зустрінеться з екс-президентом Дональдом Трампом у листопаді.
12 березня, у вівторок, у Джорджії та Вашингтоні пройшли протести проти риторики Байдена та його адміністрації щодо війни між Ізраїлем та ХАМАСу.
Організатори у Вашингтоні закликали первинних виборців від Демократичної партії проголосувати за "незареєстрованих", тоді як організатори у Джорджії закликали членів партії залишити свій бюлетень незаповненим.
- Дональд Трамп викликав президента Джо Байдена на дебати після того, як кандидатка від республіканців Ніккі Гейлі програла праймеріз.
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