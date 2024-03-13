Байден здобув достатню кількість голосів, щоб балотуватися на посаду президента США, - The Hill

Про це повідомляє The Hill.

За з прогнозами штабу, перемога на праймеріз у Джорджії дає Байдену достатньо делегатів для висування на пост президента від Демократичної партії. Зазначається, що це фактично гарантує, що він знову зустрінеться з екс-президентом Дональдом Трампом у листопаді.

12 березня, у вівторок, у Джорджії та Вашингтоні пройшли протести проти риторики Байдена та його адміністрації щодо війни між Ізраїлем та ХАМАСу.

Організатори у Вашингтоні закликали первинних виборців від Демократичної партії проголосувати за "незареєстрованих", тоді як організатори у Джорджії закликали членів партії залишити свій бюлетень незаповненим.