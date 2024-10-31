Байдени провели останню гелловінську вечірку в Білому домі: дарували солодощі та книжки, а президент "кусав" дітей

Про це інформує Newsweek.

Вказано, що для проведення святкування Південну галявину Білого дому прикрасили тематичними декораціями.

Дружина Джо Байдена Джилл, одягнута у повнорозмірний костюм панди, дарувала дітям книгу "10 моторошних гарбузів", а президент вітався з батьками та дітьми й роздавав цукерки.

US President Joe Biden handed out candy to trick-or-treaters at a White House Halloween celebration alongside first lady Jill Biden, who dressed up as a panda for the occasion pic.twitter.com/qerCcmLNKW — Reuters Asia (@ReutersAsia) October 31, 2024

На відео також вдалося зафіксувати, як Байден жартома кусає кількох костюмованих немовлят, зокрема, дитину у костюмі індички.

Джо Байден на проведенні свята Гелловін у Білому домі, Фото: biden halloween

Джо Байден на проведенні свята Гелловін у Білому домі, Фото: biden halloween

На Netflix спеціально до Гелловіну вийшов спеціальний випуск мультика "Співай" - моторошна короткометражка, за мотивами відомої пісні Майкла Джексона Thriller