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Байдени провели останню гелловінську вечірку в Білому домі: дарували солодощі та книжки, а президент "кусав" дітей

Ольга Бабишена
31 жовтня, 2024 четвер
20:55
Світ Джо Байден на проведенні свята Гелловін у Білому домі

Президент США Джо Байден та його дружина Джилл Байден відсвяткували останню гелловінську вечірку в Білому домі: дітям традиційно дарували солодощі та тематичні книжки, а президент "кусав" дітей

Зміст

Про це інформує Newsweek.

Вказано, що для проведення святкування Південну галявину Білого дому прикрасили тематичними декораціями. 

Дружина Джо Байдена Джилл, одягнута у повнорозмірний костюм панди, дарувала дітям книгу "10 моторошних гарбузів", а президент вітався з батьками та дітьми й роздавав цукерки. 

 

На відео також вдалося зафіксувати, як Байден жартома кусає кількох костюмованих немовлят, зокрема, дитину у костюмі індички. 

Джо Байден на проведенні свята Гелловін у Білому домі

Джо Байден на проведенні свята Гелловін у Білому домі, Фото: biden halloween

Джо Байден на проведенні свята Гелловін у Білому домі

Джо Байден на проведенні свята Гелловін у Білому домі, Фото: biden halloween
На Netflix спеціально до Гелловіну вийшов спеціальний випуск мультика "Співай" - моторошна короткометражка, за мотивами відомої пісні Майкла Джексона Thriller

Теги:
Відео
Новини
Джо Байден
США
Хелловін
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