Байдени провели останню гелловінську вечірку в Білому домі: дарували солодощі та книжки, а президент "кусав" дітей
Президент США Джо Байден та його дружина Джилл Байден відсвяткували останню гелловінську вечірку в Білому домі: дітям традиційно дарували солодощі та тематичні книжки, а президент "кусав" дітей
Про це інформує Newsweek.
Вказано, що для проведення святкування Південну галявину Білого дому прикрасили тематичними декораціями.
Дружина Джо Байдена Джилл, одягнута у повнорозмірний костюм панди, дарувала дітям книгу "10 моторошних гарбузів", а президент вітався з батьками та дітьми й роздавав цукерки.
На відео також вдалося зафіксувати, як Байден жартома кусає кількох костюмованих немовлят, зокрема, дитину у костюмі індички.
Джо Байден на проведенні свята Гелловін у Білому домі, Фото: biden halloween
Джо Байден на проведенні свята Гелловін у Білому домі, Фото: biden halloween
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