"Бажав перемоги Азербайджану": Пашинян заявив, що не їздитиме до Білорусі, поки при владі Лукашенко

Про це повідомляє News.am.

Говорячи про складні відносини між Вірменією та ОДКБ, прем'єр-міністр нагадав про скандальну заяву президента Білорусі Олександра Лукашенка: "Один із керівників країн ОДКБ заявляє, що брав участь у підготовці війни, заохочував, вірив та бажав перемоги Азербайджану. І після цього я поїду з главою Білорусі у форматі ОДКБ щось обговорювати?".

Водночас Пашинян заявив, що в рамках СНД та ЄАЕС співпраця між країнами відбуватиметься.

"Я заявляю, що віднині я не буду їздити до Білорусі, поки там президент Олександр Лукашенко. І взагалі заявляю, що відтепер жоден офіційний представник Вірменії не поїде до Білорусі, взагалі", - пообіцяв Пашинян.