"Бажав перемоги Азербайджану": Пашинян заявив, що не їздитиме до Білорусі, поки при владі Лукашенко
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що жоден офіційний представник країни не поїде по Білорусі, поки президентом цієї країни є Олександр Лукашенко
Про це повідомляє News.am.
Говорячи про складні відносини між Вірменією та ОДКБ, прем'єр-міністр нагадав про скандальну заяву президента Білорусі Олександра Лукашенка: "Один із керівників країн ОДКБ заявляє, що брав участь у підготовці війни, заохочував, вірив та бажав перемоги Азербайджану. І після цього я поїду з главою Білорусі у форматі ОДКБ щось обговорювати?".
Водночас Пашинян заявив, що в рамках СНД та ЄАЕС співпраця між країнами відбуватиметься.
"Я заявляю, що віднині я не буду їздити до Білорусі, поки там президент Олександр Лукашенко. І взагалі заявляю, що відтепер жоден офіційний представник Вірменії не поїде до Білорусі, взагалі", - пообіцяв Пашинян.
- Напередодні Пашинян натякнув на можливість виходу країни з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), у МЗС країни пояснили його слова.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.41 Купівля 40.41Продаж 40.96
- EUR Купівля 43.63Продаж 44.41
- Актуальне
- Важливе