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Бельгія оголосила про збільшення групи військ швидкого реагування НАТО у 2025 році

Ольга Бабишена
14 грудня, 2024 субота
03:26
Світ Бельгія

Міністерка оборони Бельгії Людівін Дедондер заявила, що її країна у 2025 році збільшить кількість військових, які перебувають у стані бойової готовності в НАТО

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Про це інформує The Brussels Times.

За її словами, у 2025 році  в Бельгії буде дислоковано майже 1500 військовослужбовців. Вони будуть готові до розгортання  за кілька тижнів або навіть днів, якщо цього вимагатиме НАТО. Крім того, за кордоном буде розгорнуто від 650 до 1400 солдатів, залежно від пори року. Це на 20% більше, ніж торік.

"Метою залишається стримування, але також і підвищення рівня нашої готовності", - сказала Дедондер. 

Також загін з 300 солдатів в складі багатонаціональної тактичної групи НАТО для захисту східного флангу Альянсу здійснить ротацію в Румунії, а чотири бельгійські F-16, які виконували місію з протиповітряної оборони в Литві у 2024 році, наступного року перекинуть до Ісландії для "посилення бельгійської присутності в Північній Європі".

Міністека оборони розповіла, що у 2025 році Бельгія повернеться до складу Міжнародних сил з підтримки миру в Косові.

  • 14 жовтня НАТО розпочало двотижневі ядерні навчання Steadfast Noon, що передбачають залучення понад 60 літаків у тренувальних польотах над Західною Європою. 
Теги:
Новини
Бельгія
НАТО
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