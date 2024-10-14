НАТО розпочало щорічні ядерні навчання Steadfast Noon

Про це йдеться у пресрелізі НАТО.

Згідно з повідомленням, у навчаннях беруть участь близько 2000 військовослужбовців з 8 авіабаз 13 країн-членів Альянсу.

Мета навчань – перевірка ефективності та готовності ядерних сил стримування НАТО. У Steadfast Noon задіяні різні типи літаків, включаючи винищувачі, здатні нести ядерні боєголовки, але без застосування бойових озброєнь, бомбардувальники, винищувачі супроводу, літаки-заправники та розвідки.

Зокрема, цього року вперше до навчань долучаться нідерландські винищувачі F-35A.

Основні польоти відбуватимуться над Бельгією та Нідерландами, а також у повітряному просторі Данії, Великої Британії та Північного моря.

"Ядерне стримування є наріжним каменем безпеки членів Альянсу, - заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. - Steadfast Noon є важливим випробуванням ядерних сил стримування Альянсу і надсилає чіткий сигнал будь-якому супротивникові про те, що НАТО захищатиме і оборонятиме усіх членів Альянсу".

Декларація Вашингтонського саміту НАТО чітко визначає, що "фундаментальною метою ядерних сил і засобів НАТО є збереження миру, запобігання примусу і стримування агресії", і заявляє, що "доки існує ядерна зброя, НАТО залишатиметься ядерним альянсом".