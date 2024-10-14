НАТО розпочало щорічні ядерні навчання Steadfast Noon
У понеділок, 14 жовтня, НАТО розпочало двотижневі ядерні навчання Steadfast Noon, що передбачають залучення понад 60 літаків у тренувальних польотах над Західною Європою
Про це йдеться у пресрелізі НАТО.
Згідно з повідомленням, у навчаннях беруть участь близько 2000 військовослужбовців з 8 авіабаз 13 країн-членів Альянсу.
Мета навчань – перевірка ефективності та готовності ядерних сил стримування НАТО. У Steadfast Noon задіяні різні типи літаків, включаючи винищувачі, здатні нести ядерні боєголовки, але без застосування бойових озброєнь, бомбардувальники, винищувачі супроводу, літаки-заправники та розвідки.
Зокрема, цього року вперше до навчань долучаться нідерландські винищувачі F-35A.
Основні польоти відбуватимуться над Бельгією та Нідерландами, а також у повітряному просторі Данії, Великої Британії та Північного моря.
"Ядерне стримування є наріжним каменем безпеки членів Альянсу, - заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. - Steadfast Noon є важливим випробуванням ядерних сил стримування Альянсу і надсилає чіткий сигнал будь-якому супротивникові про те, що НАТО захищатиме і оборонятиме усіх членів Альянсу".
Декларація Вашингтонського саміту НАТО чітко визначає, що "фундаментальною метою ядерних сил і засобів НАТО є збереження миру, запобігання примусу і стримування агресії", і заявляє, що "доки існує ядерна зброя, НАТО залишатиметься ядерним альянсом".
-
Збройні сили КНР 14 жовтня розпочали новий раунд військових навчань поблизу Тайваню.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.05 Купівля 41.05Продаж 41.49
- EUR Купівля 44.94Продаж 45.58
- Актуальне
- Важливе