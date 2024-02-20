Білий дім розкритикував палату представників за бездіяльність щодо ухвалення допомоги Україні

Про це повідомляє CNN.

"Республіканці палати представників перебувають на п'ятому дні дострокової незаслуженої відпустки, а їхня бездіяльність завдає дедалі більшої шкоди нашій національній безпеці", - заявив директор із комунікацій Білого дому Бен Лаболт.

Також він наголосив, що Росія "побачила свої найвизначніші досягнення в Україні майже за рік", оскільки Україна не отримує достатніх постачань зброї, а конгрес не ухвалив необхідну підтримку.

"Ми повинні зупинити Володимира Путіна, що продовжує вбивати невинних жінок і дітей, загрожуючи нашій власній національній безпеці. Спікер Джонсон і республіканці палати представників повинні діяти - час має важливе значення", - сказав Лаболт.