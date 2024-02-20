Білий дім розкритикував палату представників за бездіяльність щодо ухвалення допомоги Україні
Білий дім закликає республіканців проголосувати за пакет допомоги Україні та розкритикував палату представників за бездіяльність, що завдає шкоди національній безпеці США
Про це повідомляє CNN.
"Республіканці палати представників перебувають на п'ятому дні дострокової незаслуженої відпустки, а їхня бездіяльність завдає дедалі більшої шкоди нашій національній безпеці", - заявив директор із комунікацій Білого дому Бен Лаболт.
Також він наголосив, що Росія "побачила свої найвизначніші досягнення в Україні майже за рік", оскільки Україна не отримує достатніх постачань зброї, а конгрес не ухвалив необхідну підтримку.
"Ми повинні зупинити Володимира Путіна, що продовжує вбивати невинних жінок і дітей, загрожуючи нашій власній національній безпеці. Спікер Джонсон і республіканці палати представників повинні діяти - час має важливе значення", - сказав Лаболт.
- 8 лютого за розгляд проєкту закону з зовнішньою допомогою загальним обсягом $95 мільярдів віддали голоси 67 сенаторів. Після узгодження поправок сенат мав проголосувати по суті законопроєкту та передати його на розгляд палати представників.
- У ніч на 13 лютого сенат США припинив дебати щодо допомоги Україні, що відкрило шлях до основного голосування.
- 13 лютого сенат США проголосував за законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Тепер рішення за палатою представників.
- 14 лютого Майк Джонсон заявив, що наразі республіканці не мають у планах голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню, адже США мають подбати про свої проблеми, перш ніж розв’язувати їх у всьому світі.
- Законодавці Сполучених Штатів Америки шукають "план Б", аби ухвалити допомогу Україні попри опір спікера палати представників.
- 16 лютого палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, вони не проголосували за ухвалений Сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.
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