Білий дім розповів подробиці зустрічі Байдена та конгресменів щодо військової допомоги Україні

Про це повідомляє "Радіо свобода".

На брифінгу перша заступниця прессекретаря Білого дому Олівія Далтон заявила, що зустріч президента Джо Байдена з конгресменами була активною дискусією, а Байден був дуже чітко налаштований щодо ставок для України.

Вона назвала переговори з Конгресом щодо допомоги Україні "продуктивними" і такими, що рухаються "в правильному напрямку".

"Думаю, що Джейк Салліван і директорка Нацрозвідки США Евріл Гейнс дуже чітко і детально виклали деякі конкретні приклади того, якими будуть ставки для України, якщо ми не зможемо змусити Конгрес подолати цей момент, коли Конгрес перешкоджає надходженню допомоги в Україну, дуже і дуже скоро", – додала Далтон.

За її словами, під час цієї зустрічі конгресменів попередили про можливі загрози не лише для України, а й для США та союзників у разі несхвалення додаткової допомоги Києву.

"І одна з найважливіших речей, яку підкреслив президент, стосувалася не лише нашої стурбованості щодо України, але й щодо того, що ми бачили в минулому від неконтрольованої брутальної агресії диктаторів. Вивчаючи уроки історії, ми знаємо, що вони не зупиняються, коли їх залишають напризволяще і не контролюють. І тому президент передав відчуття нагальності щодо того, що це означатиме для наших партнерів по НАТО в регіоні, якщо ми не надамо Україні допомогу, якої вони потребують", – наголосила Далтон.

Вона також додала, що США доведеться допомагати доведеться союзникам по НАТО своїми військовими, проте Білий дім не бажає такої ситуації.