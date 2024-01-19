Білий дім розповів подробиці зустрічі Байдена та конгресменів щодо військової допомоги Україні
Під час зустрічі президента США Джо Байдена з представниками Конгресу 17 січня він попередив їх про можливі загрози для України, США та союзників у разі несхвалення додаткової допомоги Києву
Про це повідомляє "Радіо свобода".
На брифінгу перша заступниця прессекретаря Білого дому Олівія Далтон заявила, що зустріч президента Джо Байдена з конгресменами була активною дискусією, а Байден був дуже чітко налаштований щодо ставок для України.
Вона назвала переговори з Конгресом щодо допомоги Україні "продуктивними" і такими, що рухаються "в правильному напрямку".
"Думаю, що Джейк Салліван і директорка Нацрозвідки США Евріл Гейнс дуже чітко і детально виклали деякі конкретні приклади того, якими будуть ставки для України, якщо ми не зможемо змусити Конгрес подолати цей момент, коли Конгрес перешкоджає надходженню допомоги в Україну, дуже і дуже скоро", – додала Далтон.
За її словами, під час цієї зустрічі конгресменів попередили про можливі загрози не лише для України, а й для США та союзників у разі несхвалення додаткової допомоги Києву.
"І одна з найважливіших речей, яку підкреслив президент, стосувалася не лише нашої стурбованості щодо України, але й щодо того, що ми бачили в минулому від неконтрольованої брутальної агресії диктаторів. Вивчаючи уроки історії, ми знаємо, що вони не зупиняються, коли їх залишають напризволяще і не контролюють. І тому президент передав відчуття нагальності щодо того, що це означатиме для наших партнерів по НАТО в регіоні, якщо ми не надамо Україні допомогу, якої вони потребують", – наголосила Далтон.
Вона також додала, що США доведеться допомагати доведеться союзникам по НАТО своїми військовими, проте Білий дім не бажає такої ситуації.
- Президент США Джо Байден провів конфіденційну зустріч із лідерами конгресу, щоб пояснити їм нагальну потребу України в подальшій допомозі.
- Палата представників слідом за Сенатом США проголосувала за ухвалення тимчасового бюджету. Це дасть змогу уникнути "шатдауну". Імовірно, наступним кроком буде голосування щодо пакета національної безпеки, який серед іншого передбачає і нове фінансування для України.
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