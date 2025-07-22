Білий дім вилучив журналіста WSJ з преспулу після публікації матеріалу про Епштейна

Про це повідомила CNN з посиланням на слова речниці Білого дому Керолайн Лівітт.

Керолайн Лівітт заявила, що зміни до пулу внесли "через фальшиву та наклепницьку поведінку Wall Street Journal", маючи на увазі нещодавню публікацію видання про Трампа та Джеффрі Епштейна. Репортер WSJ, який не був дотичний до написання цього матеріалу, мав працювати в преспулі під час поїздки президента США до Шотландії.

"Як підтвердив апеляційний суд, Wall Street Journal чи будь-яке інше новинне видання не має гарантованого спеціального доступу для висвітлення президента Трампа в Овальному кабінеті, на борту Air Force One і в його приватних робочих місцях", – зазначила Керолайн Лівітт.

Вона додала, що поїздку Трампа до Шотландії висвітлюватимуть журналісти 13 різних видань.

Речник WSJ відмовився коментувати таке рішення Білого дому. Однак щодо позову Трампа через публікацію про Епштейна заявив: "Ми повністю впевнені в ретельності та точності нашого репортажу й будемо рішуче захищатися від будь-якого позову".

Пул – це невелика група журналістів, які подорожують з президентом і висвітлюють події від імені всього прескорпусу. Ротація пулу є важливою, оскільки багато президентських заходів, як-от фотосесії в Овальному кабінеті чи запитання та відповіді на борту Air Force One, часто відбуваються в невеликих групах. Раніше завдання преспулу формувала Асоціація кореспондентів Білого дому (WHCA) – незалежна група, яка представляє прескорпус. Однак у лютому контроль над преспулом узяла Лівітт.

У WHCA й засудили рішення щодо журналіста WSJ, зауваживши, що такі спроби Білого дому покарати ЗМІ, висвітлення яких йому не подобається, викликають глибоке занепокоєння.